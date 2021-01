Samsung pourrait dégainer rapidement ses SoC Exynos équipés de GPU AMD

D'après des informations relayées sur Twitter, le partenariat signé entre Samsung et AMD pour les parties graphiques des prochaines puces Exynos pourrait porter ses fruits dès cette année.

Et si le Galaxy Z Fold 3 était équipé d’un iGPU signé AMD ? De récentes rumeurs laissent entendre que Samsung serait en mesure de lancer beaucoup plus tôt que prévu ses nouveaux SoC Exynos équipés de parties graphiques conçues par AMD. La chose résulte d’un partenariat conclu courant 2019 entre Samsung et la firme de Lisa Su. Un partenariat qui avait de nouveau fait parler de lui début janvier, alors que Samsung promettait que sa prochaine génération de SoC Exynos serait équipée d’iGPU AMD Radeon.

Comme le résume le site spécialisé SamMobile, le début d’année 2022 était alors pressenti pour une introduction de ces nouvelles puces sur le Galaxy S22, mais finalement, la chose pourrait intervenir dès le second ou le troisième trimestre 2021.

C’est en tout cas ce qu’indique Ice Universe sur Twitter. L’intéressé estime par ailleurs que les iGPU Radeon conçus par AMD seraient en mesure d’équiper les futures puces Exynos de séries 2XXX et 1XXX. De l’aveu même du leaker, il faudrait néanmoins prendre ce créneau de lancement avec des pincettes, rien n’étant visiblement arrêté chez Samsung à ce stade.

We will see Samsung release Samsung × AMD GPUs in the second or third quarter of 2021, which will be used in the next Exynos 2xxx and next Exynos 1xxx processors, Samsung may change the release time of the new processors.

— Ice universe (@UniverseIce) January 24, 2021