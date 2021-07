Le Samsung Galaxy S21 FE ne se limiterait finalement pas au Snapdragon 888

Pour ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, Samsung utiliserait à la fois des puces Exynos et Snapdragon sur son Galaxy S21 FE, de manière plus large qu’à l’accoutumée. Attendu initialement en août, l’appareil arrivera finalement au quatrième trimestre 2021.

Il se prédestinait à n’être motorisé que par des Snapdragon 888, mais la pénurie mondiale de puces en a décidé autrement. On apprend que Samsung aurait finalement prévu de proposer deux versions de son Galaxy S21 FE : l’une équipée du processeur de Qualcomm, l’autre d’une puce Exynos 2100. L’expérience d’utilisation ne devrait pas tellement varier d’un modèle à l’autre puisque les deux SoC déploient un niveau de performances relativement proche. Nous avions pu le constater par nos propres moyens il y a quelques mois.

Une fois n’est pas coutume chez Samsung, les deux versions du S21 FE seraient réparties entre les différents marchés. L’Europe et les États-Unis pourraient ainsi être livrés en unités équipées du Snapdragon 888, tandis que les autres marchés seraient vraisemblablement fournis en modèles dotés du Exynos 2100. On ignore toutefois la liste précise des pays qui profiteront de cette version Exynos.

Un lancement repoussé à la fin d’année

Ces informations, relayées par le site spécialisé SamMobile, confirment pour le reste que Samsung a bien repoussé au quatrième trimestre 2021 le lancement de son Galaxy S21 FE. L’idée ? Ménager son approvisionnement en puces dans le contexte de pénuries persistant que connaît le marché depuis des mois. Ce nouveau smartphone devait initialement être commercialisé en août.

Attendu à un prix raisonnable, le Samsung Galaxy S21 FE miserait quoi qu’il en soit sur un écran poinçonné Super Amoled Full HD+ de 6,5 pouces, rafraîchi à 120 Hz. On y trouverait aussi un capteur frontal de 32 Mpx, et un triple capteur arrière de 12 Mpx. Le mobile serait du reste disponible en versions équipées de 6 ou 8 Go de RAM et de 128 ou 256 Go de stockage. Une batterie de 4500 mAh est aussi pressentie, au même titre qu’une certification IP68. Enfin, le support de la NFC et de Samsung Pay serait bien au programme, tandis que la 5G, le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5 sont attendus du côté des connectivités.