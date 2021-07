Le Samsung Galaxy S21 FE serait entré en production pour une sortie à l’automne

Après quelques semaines de retard, la production du Samsung Galaxy S21 FE aurait enfin commencé, pour un lancement officiel en septembre ou en octobre.

Alors que l’on attend la présentation des Samsung Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 prévue pour le 11 août prochain, il ne s’agit pas des seuls smartphones du constructeur coréen actuellement dans les tuyaux. La firme prévoit également de lancer une nouvelle déclinaison du Samsung Galaxy S21 : le Samsung Galaxy S21 FE.

Si l’on s’attendait initialement à une présentation du smartphone dans le courant du mois d’août, la firme semble finalement avoir pris du retard. En cause, la pénurie de composants et de puces électroniques qui aurait contraint Samsung à repousser le lancement de son smartphone. Néanmoins, comme l’a appris le site Chosun Biz, le smartphone est finalement rentré en production ce mercredi. D’après le média coréen, Samsung cherchait à produire 1,1 million de Galaxy S21 Fe pour le lancement et espérerait en vendre 6 millions d’ici la fin de l’année. Pour ce faire, le constructeur chercherait à lancer le smartphone dans le courant du mois de septembre ou d’octobre, après le lancement de ses deux smartphones pliables.

Alors qu’on aurait pu s’attendre à un retard plus important encore, Chosun Biz explique que la pénurie de composants est en train de se résoudre et que les constructeurs chinois commencent à laisser plus de place dans les commandes à d’autres fabricants.

Samsung de plus en plus offensif sur les leaks

Outre l’annonce de l’entrée en production, le Samsung Galaxy S21 Fe est également apparu sur le compte Twitter d’Evan Blass. Comme avec les Galaxy Buds 2 et la Galaxy Watch 4, le leaker américain a mis en ligne quatre vidéos à 360 degrés du smartphone. De quoi découvrir les coloris proposés — noir, vert, violet et blanc — mais également découvrir le smartphone sous tous les angles. Du moins jusqu’à ce que les vidéos soient retirées. Samsung semble en effet s’attaquer de plus en plus fortement aux leakers ces dernières semaines pour infraction aux droits d’auteur.

Sur Twitter, le géant coréen aurait déjà fait retirer plusieurs tweets. Après avoir publié ses vidéos, Evan Blass prévenait par ailleurs qu’il ne comptait pas les laisser en ligne : « Ce n’est pas une bonne idée d’intégrer ces tweets dans les articles. Avec Samsung qui prend des mesures plus agressives contre les éléments en fuite, ça n’a pas de sens de laisser les tweets en ligne indéfiniment ».