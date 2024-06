Test de la Segway-Ninebot Navimow i105 :  des tontes impeccables tout en silence

Les robots tondeuses ont le vent en poupe, surtout les modèles dotés de technologie de guidage intelligent qui facilite grandement la mise en place. C’est le cas de ce modèle de Segway-Ninebot qui utilise une caméra pour éviter les obstacles et une liaison satellite pour se (géo)localiser avec précision. Voyons comment cette tondeuse Navimow i105 s’en sort.

Sur le marché français, le constructeur Segway-Ninebot est assurément plus connu pour ses trottinettes électriques que pour ses autres engins roulants, sa division robotique ou ce qui nous intéresse ici : ses robots tondeuses. Et pourtant, Segway Robotics créée en 2014 dispose d’un large parc de robots en tout genre qui ont permis à ce géant chinois d’acquérir et de développer des compétences sur le segment — apprendre à se repérer, à détecter des obstacles, comprendre son environnement et s’adapter — que nous allons retrouver sur les gammes de tondeuses Navimow séries H et I.

Nous avons reçu de la part du constructeur la Navimow i105, dont le 5 en fin de référence indique que ce modèle est conçu pour tondre une surface de 500 m². Il existe également une Navimow i108 pour des tontes pouvant atteindre 800 m².

Le gros atout de ces modèles réside dans ses capacités d’analyse de la zone de travail. En effet, la tondeuse est dotée d’une caméra qui va lui permettre de faire son office dans votre jardin, tout en étant capable de contourner les obstacles, qu’ils soient nouveaux ou déjà balisés durant la phase d’apprentissage à laquelle il faut soumettre le robot tondeuse.

De bien grands mots pour dire que l’étape galère de l’installation du fil périmétrique pour délimiter votre terrain, c’est fini. Tout se passe désormais par de la reconnaissance vidéo et par une liaison satellite GNSS très solide qui permet à la Navimow i105 de se repérer et se déplacer dans le jardin avec une précision centimétrique. Une promesse qui a un coût : 999 euros. Une coquette somme, et pourtant, sur ce marché, il s’agirait presque d’une bonne affaire. Vérifions tout cela.

Un design plutôt réussi, mais sans fioritures

Le marché des robots tondeuses est en pleine expansion et, si on en croit les chiffres qui nous sont communiqués par Segway Navimow, ce n’est pas près de s’essouffler. Il se serait vendu en France en 2023 près de 70 000 robots tondeuses. Les estimations du constructeur portent ce volume à plus de 150 000 pièces pour le marché français en 2024 avec un coût moyen par produit de 1200 euros.

Un gros gâteau à se partager donc qui a incité une multitude de marques à s’y intéresser et proposer leur modèle, donnant lieu à des produits au style parfois assez particulier, voire un peu fun. Vous pouvez retrouver certains d’entre eux dans notre guide d’achat sur les robots tondeuses.

De son côté, Segway Navimow ne prend pas trop de risque avec une proposition un peu moins futuriste. L’i105 nous semble moins torturée que certains produits concurrents et finalement assez sobre. Ce sera une affaire de goût, mais l’ensemble est plutôt réussi. Elle n’est ni trop imposante (54,5 x 38,5 x 28,5 cm) ni trop lourde (10,9 kg) ce qui présente un intérêt certain lorsqu’il sera (idéalement) question de la stocker au garage ou à la cave pour l’hiver.

Une base naturellement plus grande que le robot (72 x 44,5 x 29 cm environ) est agrémentée ici d’une petite « casquette », mais sachez que vous pourrez opter pour un toit en plastique plus grand pour protéger la tondeuse plus efficacement des intempéries. Ce « garage S » — c’est comme ça qu’il s’appelle sur le site de Navimow, est commercialisé en option à 150 euros… tout de même !

Segway Ninebot Navimow i105 // Source : David Nogueira pour Frandroid Segway Ninebot Navimow i105 // Source : David Nogueira pour Frandroid

Sur le dessus de la tondeuse, on trouve un petit afficheur LCD aux instructions minimalistes. On peut considérer cela comme un point faible, mais la vérité est que nous ne l’avons quasiment jamais consulté. L’application mobile se connecte si rapidement aux robots qu’il nous a toujours été plus agréable d’utiliser celle-ci, en l’occurrence sur un smartphone sous Android.

La mise en route est un jeu d’enfant

Comme nous l’évoquions plus avant, le gros avantage de ce robot est qu’il ne nécessite pas l’installation d’un fil périmétrique pour délimiter la zone de tonte et indiquer à la tondeuse les obstacles fixes tels que les arbres ou les massifs de fleurs qu’il faut contourner. Une tâche qui pouvait s’avérer (très) pénible, d’autant plus que chaque changement au jardin imposait d’y revenir. Les constructeurs font le nécessaire désormais pour que tout soit beaucoup plus simple, jusqu’à intégrer un dispositif de vision par balayage laser (LIDAR), comme c’est le cas sur la Dreame A1 commercialisée à 1999 euros !

La proposition de Segway Ninebot est plus abordable, mais s’est avérée néanmoins très efficace. Elle consiste à utiliser, d’une part, une caméra qui va lire l’environnement en temps réel et, d’autre part, une antenne satellite GNSS déportée qui va permettre à la Navimow i105 de se géopositionner dans votre jardin avec une précision de l’ordre du centimètre. Nous y reviendrons.

Avant d’en arriver là, il faut déballer la tondeuse et se munir de ses multiples accessoires. Tout d’abord, vous pourriez être tenté d’installer au plus près de la prise électrique. Bon choix : ce sera toujours ça de gagné. Car si ce n’est pas possible, il vous faudra alors utiliser la rallonge de 10 mètres (vous pourrez en acheter d’autres) livrée pour relier le bloc secteur à la base de recharge. C’est là que vous devrez poser genoux à terre pour fixer solidement ce câble au sol à l’aide des piquets fournis. Veillez à bien faire le nécessaire pour qu’il ne puisse pas prendre du jeu et passer malencontreusement dans les lames de la tondeuse ou être accroché par vos pieds.

Segway Ninebot Navimow i105 // Source : David Nogueira pour Frandroid Segway Ninebot Navimow i105 // Source : David Nogueira pour Frandroid Segway Ninebot Navimow i105 // Source : David Nogueira pour Frandroid

Une opération que vous pourriez avoir à répéter pour passer le câble de l’antenne GNSS. Celle-ci doit, au choix, être fixée sur le piquet livré, ou en utilisant un bras d’extension compatible avec son pas de vis. Nous avons d’ailleurs reçu le kit de fixation proposé en option à 50 euros par le constructeur, il faut bien reconnaître qu’il est assez malin. Le tube permet de passer le câble de l’antenne et de le sortir très proprement de la platine de fixation murale.

Segway Ninebot Navimow i105 // Source : David Nogueira pour Frandroid Segway Ninebot Navimow i105 // Source : David Nogueira pour Frandroid

Ce bras est extensible de 27 à 40 cm, ce qui vous permettra d’installer l’antenne sur la façade de votre maison ou une dépendance, si d’aventure votre jardin compte trop de grands arbres. Pour assurer la meilleure réception possible des signaux satellites, il est recommandé d’avoir un angle de vision de 110 degrés, bien dégagé au-dessus de l’antenne GPS.

Pour les besoins des tests et aussi parce que le piquet noir installé dans le jardin n’était peut-être pas très esthétique — même s’il n’est pas moche pour autant — nous avons fini par utiliser ce kit d’extension après plusieurs jours, mais nous n’avions pour autant constaté aucun problème lors des différentes tontes lancées avec l’antenne installée sur le piquet.

Après l’installation physique vient la configuration logicielle et là aussi, c’est un jeu d’enfant. Créer un compte, suivre la configuration pas à pas et associer la tondeuse à votre réseau Wi-Fi (2,4 GHz)… tout se passe très bien. Là encore, si votre réseau Wi-Fi est hors de portée, le constructeur propose une antenne 4G qui résoudra le problème. Attention, celle-ci coûte tout de même près de 100 euros.

Segway Ninebot Navimow i105 // Source : David Nogueira pour Frandroid Segway Ninebot Navimow i105 // Source : David Nogueira pour Frandroid

La connectivité permettra de déclencher des tontes à distance, surveiller son niveau de progression, mais aussi de recevoir des mises à jour. Un paquet de mise à jour dans notre cas qui nous a imposé un break d’une bonne heure avant que tout soit opérationnel.

Segway Ninebot Navimow i105 // Source : David Nogueira pour Frandroid Segway Ninebot Navimow i105 // Source : David Nogueira pour Frandroid

Heureusement, des notifications envoyées sur l’écran du mobile nous tiennent informés et il n’est pas nécessaire de camper à côté de l’écran de la tondeuse qui indique le pourcentage d’installation de la mise à jour.

Dans tous les cas, l’application mobile est là pour vous renseigner sur la qualité de la réception des signaux, mais aussi et surtout pour vous guider dans le processus de délimitation du terrain.

Une application qui vous prend par la main

Une fois la base en place et la tondeuse allumée, il faut passer à la configuration logicielle. Il faut télécharger l’application Navimow, créer un compte puis suivre des pas-à-pas d’une grande clarté.

Chaque étape s’accompagne d’instructions détaillées, légendées et illustrées : bref, il est difficile de faire plus clair. Et si d’aventure vous avez encore des doutes, le constructeur a prévu une multitude de vidéos pour vous accompagner dans le déroulement de l’installation.

Assez rapidement dans le processus, il faut passer à la configuration de votre espace de tonte. Là, l’énorme point positif, c’est que tout se passe depuis une application mobile très bien faite et, surtout, on ne le répètera jamais assez, sans aucun fil périmétrique à installer. Les bordures du terrain sont à définir manuellement en guidant la tondeuse depuis l’écran tactile de votre smartphone.

Segway Ninebot Navimow i105 // Source : David Nogueira pour Frandroid Segway Ninebot Navimow i105 // Source : David Nogueira pour Frandroid

Sur l’application mobile, des commandes tactiles vous permettent de guider la tondeuse d’avant en arrière et de gauche à droite. Il vous suffit alors de guider l’engin sur la périphérie de votre terrain pour en enregistrer les limites. Telle une voiture radio commandée, la tondeuse réagit à vos commandes et outre le fait que c’est amusant, cela permet déjà d’identifier les premières contraintes et limites techniques de la i105.

Segway Ninebot Navimow i105 // Source : David Nogueira pour Frandroid Segway Ninebot Navimow i105 // Source : David Nogueira pour Frandroid

Des limites qui, en fonction de la forme de votre jardin, des éléments présents (bordures, décorations, etc.) et de la végétation (arbres, massifs de fleurs, etc.) ne permettent pas à ce robot de faire une tonte impeccable sur les bords. C’est bien normal, alors n’espérez pas vous séparer de suite de votre coupe-bordure.

Il faudra peaufiner le travail sur les limites de la parcelle à tondre, dans les angles, ou encore à proximité des « no-go zones » ou dit autrement, des zones que vous aurez exclues de la tonte. Ainsi, pour placer des barrières virtuelles, il vous suffit de suivre la procédure à l’écran avec un processus proche de la configuration de la zone de tonte initiale, sauf qu’ici, vous allez parcourir la zone à exclure en guidant la tondeuse autour de celle-ci.

Rassurez-vous, la tondeuse intégrant une caméra, vous n’aurez pas besoin d’exclure manuellement tous les objets de votre jardin. Le processeur embarque dans sa mémoire une base de données qui lui permet de reconnaître une vingtaine de catégories d’objets. À vrai dire, la caméra permet au robot de se figer devant n’importe quel obstacle un peu volumineux. Cependant, comme nous le verrons plus loin, ce comportement du robot n’est pas sans conséquence sur la tonte.

Enfin, l’application mobile propose bien d’autres options et fonctions qui vous seront plus ou moins utiles. Retenons toutefois la possibilité de créer différentes zones de tonte, que ce soit sur une seule et même parcelle que vous souhaiteriez délimiter en différentes zones, ou pour définir les différentes zones de tonte de votre propriété. Le cas échéant, il est alors possible de les baliser dans l’application, les nommer, puis définir un chemin d’accès pour le robot. Ce dernier permettra de lui indiquer le chemin à suivre, tout en s’assurant qu’il arrête la coupe entre les zones.

Ensuite, vous pourrez définir une programmation de coupe pour chaque zone de manière très précise. C’est notamment pour ces fonctions de programmation que le capteur de pluie aura un intérêt. S’il pleut, la tondeuse ne démarrera pas sa tâche. De la même manière, si une tonte est en cours et qu’il commence à pleuvoir, la tondeuse rentrera à sa base.

Enfin, vous pourrez décider de poursuivre ou interrompre une tonte qui durerait jusqu’à la tombée de la nuit. Si vous souhaitez qu’elle se poursuive, un mode nuit est prévu et indique au robot de faire moins de bruit encore en fonctionnant « au ralenti ».

Pas sûr que ce soit réellement nécessaire, car ce robot est déjà très silencieux. Le constructeur annonce 58 dB, nous dirons surtout qu’il est inaudible ou presque à 3 m.

Une tonte précise et de qualité

Sa mission première était complexe. Après une période de plusieurs semaines de pluie dans notre région de l’Île-de-France, la Navimow i105 a dû affronter un jardin dont la verdure tient plus de la mauvaise herbe que du beau gazon anglais. C’est aussi l’une des motivations de ce test : apprécier les bienfaits du mulching sur le long terme.

Une première tonte complexifiée par des herbes hautes, dont des pissenlits, qui ont parfois été identifiés par la caméra de la tondeuse comme un obstacle. Une seconde tonte aura suffi à en éliminer quelques-uns de plus, mais en périphérie du terrain et le long des murs, l’utilisation du coupe-bordure est nécessaire.

Dès les premières minutes, nous sommes surtout impressionnés par le silence de l’engin. Le moteur brushless ne fait aucun bruit d’entraînement des roues et les trois lames sous la tondeuse ne provoquent qu’un léger cliquetis à la coupe. À noter d’ailleurs que le constructeur livre trois jeux de lames supplémentaires : de quoi voir venir !

Malgré l’état de notre espace vert (appelons-le comme ça), le résultat ne tarde pas à se faire apprécier. La tondeuse se déplace doucement, d’une limite à une autre, contournant les obstacles qui se présentent à elle, dans un ballet presque hypnotisant. Elle prend son temps et on comprend que Navimow indique qu’il faut compter entre 60 et 100 m² à l’heure pour la coupe. L’autonomie de la tondeuse est d’ailleurs annoncée à 1h et cela se vérifie à l’usage, tout du moins sur notre terrain qui ne revêt aucun relief pouvant solliciter le moteur. Les caractéristiques techniques indiquent qu’il peut s’affranchir de pente à 30 %.

Sur notre jardin, l’i105 fait même un peu mieux puisqu’elle tond toute la zone d’environ 120 m² sans revenir à la base pour se recharger. Là où la tondeuse passe, la pelouse est impeccable et il est même assez amusant de voir les traits que les roues arrière laissent dans le gazon. On ne voit pas de trace de l’herbe finement coupée et déposée en surface — les oiseaux s’en chargeront en partie.

En revanche, on peut regretter que la Navimow i105 ne se recharge pas un peu plus vite. Comptez 1h30 pour refaire le plein. Ainsi, si vous avez ne serait-ce que 300 m² de tonte à effectuer, il lui faudra environ 3h de tonte et deux recharges intermédiaires, soit 3h.

Quelques améliorations souhaitées

C’est indiscutable, la présence de la caméra et le système de navigation GPS constituent de véritables atouts. D’abord, pour la facilité de mise en service de la tondeuse, puis pour le confort de son utilisation au quotidien. Vous n’aurez pas à vous préoccuper d’avoir laissé un objet traîner dans le jardin, l’i105 devrait l’éviter – s’il n’est pas trop petit toutefois.

Cependant, c’est particulièrement cette capacité à reconnaître et à contourner les obstacles que nous jugeons perfectible. Sitôt que la tondeuse détecte quelque chose dans son champ de vision, elle ralentit puis s’arrête avant d’entamer une manœuvre de dégagement pour poursuivre au mieux son travail. Le hic, c’est que dans ce cas de figure, elle prend beaucoup de précautions et laisse alors une distance assez importante avec l’objet. Ainsi, s’il s’agit d’un arbre, elle va alors laisser plusieurs dizaines de centimètres avec celui-ci qui donneront finalement un large diamètre de pelouse restante qu’il faudra terminer au coupe-bordure.

Nous aurions apprécié qu’il soit possible de lui indiquer une moindre distance de sécurité depuis l’application mobile, quitte à ce que celle-ci se débrouille ensuite pour effectuer ses manœuvres de dégagement sans accrocher son carter. Elle connaît son environnement proche et doit donc être capable de le faire.

L’absence de tonte manuelle est une autre fonction que nous aimerions voir débarquer. Rien n’empêche les équipes de déployer cela par une mise à jour. De la même manière qu’on pilote la tondeuse depuis l’application pour délimiter sa zone de travail (dans la phase de création de la cartographie), nous aimerions qu’il soit possible de contrôler la machine, mais avec ses lames en rotation. Cela permettrait de revenir sur des zones oubliées, où la tondeuse aurait rencontré un objet à un instant T, mais aussi, justement, peaufiner la tonte de ces zones où elle aurait laissé trop de distance de sécurité. Peut-être que cela viendra. Nous avons partagé ce point avec la marque et n’avons pas (encore) eu de réponse précise sur le sujet.

Les accessoires : la solution aux grands arbres et galères de Wi-Fi

Comme nous l’avons vu plus haut lors du processus de configuration, l’acquisition des signaux satellites n’a pas été un problème dans notre jardin malgré la présence d’arbres à proximité de l’antenne.

Si vous êtes d’ores et déjà convaincu que la configuration de votre jardin et ses grands arbres perturbera la liaison satellite, vous pouvez acquérir le kit de fixation pour l’antenne proposé en option par Navimow. Celui-ci est facturé une cinquantaine d’euros et il est plutôt bien conçu. Il comprend un bras télescopique pouvant atteindre une longueur de 50 cm environ (à vérifier) avec à une extrémité, une tête rotative pour orienter l’antenne qu’il faudra visser et, de l’autre, un pas de vis pour assembler la base de fixation.

Segway Ninebot Navimow i105 // Source : David Nogueira pour Frandroid Segway Ninebot Navimow i105 // Source : David Nogueira pour Frandroid

Là où la conception est intéressante, c’est que le tube qui constitue le bras est également ajouré à deux endroits pour ressortir le fil de l’antenne et que la base de fixation est également conçue pour ressortir le câble proprement. Un accessoire très pratique pour déporter l’antenne GPS dans un endroit plus dégagé, comme la façade d’une maison. Attention, il faudra toutefois faire courir le câble noir jusqu’à l’antenne.

Pour cela, on trouve une rallonge de 10 m dans la boîte du kit de fixation, qui s’ajoute à la rallonge de 10 m livrée en série. Dans notre configuration, nous avons utilisé le kit pour installer l’antenne dans un endroit plus dégagé, mais plus discret aussi que le piquet noir qui trônait dans notre jardin. Sachez cependant que le fait de déplacer l’antenne satellite impose de supprimer la cartographie existante et procéder à une nouvelle délimitation de votre terrain.

L’autre accessoire proposé en option que nous avons reçu est le Navimow Access+. Il s’agit de l’antenne 4G qui vous permettra de communiquer avec le robot depuis une connexion distante — comprenez hors de la connexion de base en Bluetooth — si d’aventure, il est hors de portée de votre réseau domestique en Wi-Fi. Ce module s’installe facilement dans le corps de la tondeuse et permet ainsi à la tondeuse de recevoir les différentes commandes depuis l’application mobile, ainsi que les mises à jour du micrologiciel interne (firmware).

Facile à nettoyer, facile à ranger

Au quotidien, il est assez simple de nettoyer ce robot tondeuse. Avec une balayette de temps à autre pour nettoyer les restes de tonte et un peu d’huile de coude. Ce sera l’occasion de vérifier l’état des lames et les dégager manuellement de quelques herbes bloquées. Attention, même si la tondeuse détecte lorsque ses roues ne touchent plus le sol (un message « lift » apparaît sur son petit écran), veillez à éteindre totalement la tondeuse. Il suffit de presser le bouton marche/arrêt lorsque la tondeuse n’est plus dans sa base.

Quoi qu’il en soit, il est important selon nous de vérifier que les lames sont dégagées, car celles-ci sont flottantes. Comprenez que mêmes visées à fond, les lames tournent librement dans leur emplacement. C’est la force centrifuge du moteur tournant à haute vitesse qui leur permet de se déployer. Néanmoins, cela leur permet aussi de se rabattre lorsqu’elles heurtent un objet trop rigide qui serait au sol. D’ailleurs, si quelque chose bloque, le moteur débraye et s’arrête.

Pour les nettoyages plus espacés, vous pourrez également laver le robot au jet d’eau, mais attention, pas au nettoyeur haute pression. Ce ne devrait pas être nécessaire d’ailleurs. Il n’y a là aucune difficulté, mais il vous faudra bien veiller à agripper le robot par ses poignées dédiées et non pas par le carter en plastique. Dans tous les cas, vous pourrez également vous assurer que le verre de protection de la caméra est propre.

Segway Ninebot Navimow i105 // Source : David Nogueira pour Frandroid Segway Ninebot Navimow i105 // Source : David Nogueira pour Frandroid

Pour l’hivernage, certains voudront tout entreposer au sec, la tondeuse, sa base et son bloc secteur. Le cas échéant, vous trouverez dans le carton un set de quatre goupilles en silicone à placer dans les trous laissés par les grandes vis en plastique livrées pour fixer la base dans la terre.

Une fois l’hiver passé, vous pourrez remettre la base en place à son endroit précis et espérer que celle-ci soit prête à l’emploi. Lors de nos tests, nous avons pu constater qu’après avoir débranché la tondeuse pendant plusieurs jours, il nous a été nécessaire de repositionner la base par rapport à l’antenne. Notre zone de tonte créée sur la cartographie avait en effet été décalée d’une petite dizaine de centimètres. Une opération assez rapide, facilitée par une procédure dédiée dans l’application mobile.

Prix et disponibilités

La Segway-Ninebot Navimow i105 est d’ores et déjà disponible à 999 euros sur le site du constructeur ainsi que chez certains commerçants en ligne comme Amazon.