Sennheiser IE 600 : des écouteurs intras hi-fi qui promettent son pur et ultra-robustesse

Sennheiser a dévoilé, mercredi, ses intras IE 600, un modèle haut de gamme qui ambitionne de devenir "la référence du son neutre". Pour cela, ces écouteurs misent sur une qualité du son qui a fait la renommée de la marque, mais aussi sur une conception inédite de la coque.

À la recherche de la restitution du son la plus pure dans le produit le plus innovant possible pour répondre à l’exigence. Tel est le leitmotiv avancé par Sennheiser lors de sa présentation de début d’année, ce mercredi. La marque allemande a dévoilé sa feuille de route pour l’année et est revenue sur ses dernières nouveautés.

Elle en a aussi profité pour sortir sa manche ses prochains écouteurs, les IE 600. Un nouveau modèle ambitieux et haut de gamme qui vient se positionner entre ses IE 300 et IE 900 dévoilés l’an dernier.

Des intras aussi résistants qu’un Rover de la NASA

Ces écouteurs filaires s’adressent aux audiophiles les plus exigeants et promettent un son ultra naturel, dans un produit conçu pour durer dans le temps. Un vœu pieux ? Pas totalement. Pour répondre à cette exigence, Sennheiser a doté ses IE 600 d’une coque très résistante, imprimée en 3D et faite à base de zirconium amorphe ZR01.

La coque des IE 600 est en zirconium amorphe // Source : Sennheiser Les IE 600 // Source : Sennheiser

Ce métal à la structure atomique proche du verre n’est rien de moins que le même utilisé par la tête de forage du Rover Mars de la NASA. Autant dire que le matériau est pensé pour résister à toutes les situations, mais aussi aux rayures et à la corrosion. La promesse de pouvoir être portés des années, annonce sobrement Sennheiser qui avance aussi « trois fois plus de robustesse et de résistance à la torsion » par rapport à l’acier haute performance grâce à son processus de fabrication en zirconium amorphe.

Les IE 600 sont aussi le fruit du nouveau rachat de la division grand public de Sennheiser par Sonova, le spécialiste de l’audition et des systèmes de transmission sans fil, notamment pour ses transducteurs modernes.

Devenir la référence de la restitution du son neutre

Ces nouveaux écouteurs misent ainsi sur un transducteur miniature Sennheiser TrueResponse (7 mm) pour proposer un son neutre « de référence » avec une plage de fréquences très large et une distorsion ultra basse. La coque en zirconium amorphe va permettre des performances sonores de haut niveau et une réduction de la distorsion. Pour les IE 600, les ingénieurs ont opté pour des chambres à résonateur à usinage de précision avec vortex acoustique en amont afin d’offrir un son détaillé. Une double chambre à résonateur logée dans l’embout accroît la fidélité du son et élimine les résonances indésirables, notamment celles qui peuvent nuire aux plus hautes fréquences.

Le tout doit permettre d’obtenir un son encore plus naturel dans ce format intra-auriculaire.

Pour tenir fixement dans les oreilles, Sennheiser a doté ses IE 600 de connecteurs MMCX plaqués or en retrait. Ils sont compatibles avec des câbles de 4,8 mm maximum afin de permettre aux audiophiles de se brancher à une source audio ou à des éléments hi-fi avec sortie symétrique. Des câbles à connecteurs de 3,5 mm (asymétrique) et 4,4 mm (symétrique) sont fournis avec les intras, ainsi que trois paires d’embouts en silicone et trois autres avec embouts en mousse à mémoire de forme.

Prix et disponibilité des Sennheiser IE 600

Les écouteurs IE 600 seront mis en vente à 699 euros et disponibles au second trimestre 2022. Ils sont ainsi quasiment à moitié prix par rapport aux IE 900, leur grand frère vendu à près de 1300 euros au lancement.

