Panne SFR : le réseau mobile reprend progressivement

SFR souffre actuellement d'une panne internet qui vous prive de votre réseau : il n'est plus possible de naviguer sur Internet ni d'appeler vos contacts.

Mise à jour du 26/10/2021 à 16h01 :

La panne SFR qui touche toute la France semble se résoudre progressivement. A la rédaction, un journaliste abonné à l’opérateur a retrouvé son réseau 4G et sa navigation Internet. Néanmoins, sur Twitter, plusieurs internautes se plaignent encore de problèmes.

De son côté, SFR assure dans un mail envoyé aux rédactions que « l’incident qui a perturbé les communications mobiles de certains abonnés en début d’après-midi a été résolu ».

Article original

SFR souffre actuellement d’une panne qui empêche de nombreux abonnés d’accéder au réseau de l’opérateur. Rapidement, de nombreux utilisateurs ont signalé la panne sur Down Detector, qui enregistre un pic depuis un peu plus de 14h.

Une panne nationale

Les villes de Paris, Marseille, Bordeaux, Lyon, Metz, Nancy, Lille, Rennes ou encore Nantes sont concernées. Il semble donc que la panne soit bel et bien nationale et non localisée à l’échelle d’une seule ville.

Par ailleurs, certains opérateurs qui utilisent le réseau SFR sont eux aussi touchés : à la rédaction, nous avons pu vérifier le cas de la Poste Mobile, qui ne fonctionnait pas pendant un temps… avant de revenir à la normale. Là aussi, des signalements ont été enregistrés sur Down Detector.

Avec SFR, il est tout bonnement impossible de passer le moindre appel : le téléphone fait apparaître une fenêtre contextuelle indiquant « Réseau mobile indisponible ». Sur Google, un message « Aucune connexion Internet » s’affiche en haut de votre interface.

Sur Twitter, de nombreux internautes rencontrent de gros problèmes réseau : les plaintes se multiplient, mais le compte officiel de SFR n’a pas encore expliqué les raisons, que ce soit sur Twitter ou Facebook.

L’incident a été remonté aux équipes techniques

En revanche, le compte Assistance SFR a répondu à un internaute concernant la panne : « Rassurez-vous, l’incident est bien remonté auprès de nos équipes techniques qui font leur maximum pour régulariser la situation au plus vite. Un grand merci pour votre patience », peut-on lire.

SFR affirme par ailleurs que ses « équipes sont sur le terrain pour résoudre la panne au plus vite ».