Ce forfait mobile 100 Go est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à vos proches

D’une simplicité déconcertante, très complet et facturé moins de 20 euros par mois, le nouveau forfait 100 Go de RED ne manque pas d’atouts. L’offre mobile parfaite à glisser sous le sapin de vos proches qui ne veulent pas se prendre la tête avec leur téléphone.

Qui n’a jamais reçu l’appel paniqué d’un parent qui ne comprend pas pourquoi il ne peut plus regarder de vidéos sur son smartphone, ou qui se plaint de ne jamais avoir de réseau ? Il s’ensuit de longues minutes, voire heures d’explication et d’assistance sur un forfait sur lequel vous n’avez pas la main.

La bonne nouvelle, c’est qu’une solution existe à ce genre de situation : le forfait mobile 100 Go de RED. Étant particulièrement simple à prendre en main, ce forfait ne pose aucun problème à son utilisateur. Mieux, il compte sur une enveloppe data suffisamment généreuse pour ne pas se retrouver à court de données le 15 du mois. Enfin, son prix calé à 16 euros en fait une offre mobile loin d’être ruineuse.

5 minutes pour changer de forfait

Les a priori ont la peau dure : nombreux sont ceux qui pensent que changer de forfait mobile est long et compliqué. D’autant plus en période de fête. Pourtant, depuis quelques années, le changement d’opérateur est d’une facilité déconcertante. RED, par exemple, s’occupe de toutes les démarches de résiliation et de transfert de ligne.

Il suffit de se rendre sur le site de RED pour commencer la souscription. Il est possible de conserver son ancien numéro, parfait pour ne pas déstabiliser un parent habitué depuis de nombreuses années au même indicatif, en fournissant le code RIO de sa ligne. Il suffit de composer le 31 79 depuis son smartphone actuel et de renseigner le code obtenu sur le site de l’opérateur.

Une fois les démarches effectuées, le changement de ligne se fait sans interruption des services mobiles.

Un forfait mobile très complet

Que ce soit pour regarder de nombreuses séries sur son smartphone (ou sa tablette), ou enchaîner les appels en visio au quotidien, le forfait 100 Go de RED ne vous fera pas défaut. Concrètement, une telle enveloppe 4G vous permet de regarder jusqu’à 155 heures de contenu en streaming tous les mois.

Bien entendu, il est même possible de partager sa connexion en cas de panne de la box internet. Vous pouvez donc rassurer vos proches, ils ne perdront pas le contact avec vous. Bien entendu, il est possible d’utiliser ses données mobiles au sein de l’Europe et de DOM. RED fournit 19 Go de data en itinérance.

Enfin, les appels vers la France et les DOM, les SMS et les MMS vers l’Hexagone sont illimités. Cela s’applique également aux appels, SMS et MMS émis depuis les DOM ainsi que l’Union européenne.

L’application mobile RED & Moi permet de garder quotidiennement l’œil sur sa consommation mobile et permet de contacter facilement le SAV de l’opérateur.

Un forfait avec un bon rapport qualité-prix

L’ultime force de cette offre mobile est son prix. Le forfait 100 Go de RED affiche un tarif mensuel de 16 euros. Surtout, il s’agit d’un forfait sans engagement. Aucune durée minimale d’abonnement ne vous est donc imposée.

Un unique paiement de 10 euros vous est demandé lors de la commande pour couvrir le coût de la nouvelle carte SIM. La livraison de celle-ci n’excède pas une semaine.

Les RED Days continuent

Depuis plusieurs jours maintenant, RED a mis en place une offre de remboursement allant de 30 à 100 euros sur une sélection de smartphones. Des téléphones allant de l’iPhone 14 au Galaxy S22 en passant par le Pixel 7. L’occasion rêvée donc de glisser un smartphone performant sous le sapin sans se ruiner.

L’offre est cependant limitée dans le temps puisqu’elle s’achève le 9 janvier 2023.

Cet article a été réalisé en collaboration avec RED by SFR.

Il s’agit d’un contenu créé par des rédacteurs indépendants au sein de l’entité Humanoid xp, l’équipe éditoriale de Frandroid n’a pas participé à sa création. Nous nous imposons les mêmes critères pour vous proposer un contenu unique et de qualité.