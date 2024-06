SFR : comment profiter du service de streaming Max durant 6 mois

Le service Max est disponible en France. Il existe différentes solutions pour pouvoir y accéder : SFR vous propose via leur plateforme de découvrir ce nouveau catalogue gratuitement durant six mois.

La plateforme de SVoD de HBO, Max, est arrivée en France ce mardi 11 juin. Ce service de streaming lancé en mai 2020 aux États-Unis par Warner Bros réunit différentes licences, dont les séries HBO ou encore le DC Universe. Ce lancement s’est fait progressivement en raison de question de droits de diffusion. HBO n’étant pas en France, certaines séries s’étaient vues distribuées sur différents partenaires locaux comme OCS ou encore Amazon Prime Video.

Aujourd’hui, les opérateurs TV peuvent vous proposer ce nouveau service directement depuis votre décodeur. C’est le cas de SFR qui vous propose pour le coup une offre promotionnelle vous permettant d’accéder gratuitement à Max pendant six mois.

Une offre réservée aux nouveaux abonnés

Depuis le 11 juin, SFR propose à ses nouveaux abonnés SFR Fibre Power, le service de streaming Max. Vous y retrouverez la formule de base, la Max Basic contenant de la publicité. Cette dernière sera donc gratuite pendant six mois avant de basculer à 5,99 euros par mois. Cette offre vous permet de créer cinq profils personnalisables et profiter d’une diffusion sur deux appareils en simultanées en résolution Full HD. Pour informations, l’offre SFR Fibre Power est proposée au tarif de 36,99 euros par mois avec un engagement de 12 mois.

Pour ce qui est du contenu, vous retrouverez dans Max, les séries HBO et Max Originals comme House of the Dragon, Game of Throne, Jus Like that ou encore The Last Of Us. Si vous êtes adeptes de documentaires et d’émissions, Discovery répondra présent. Le catalogue de l’univers DC s’ouvre à vous, ou bien certaines sitcoms cultes comme Friends. Au jeu des chaises musicales de contenus, Max tire une sacrée épingle du jeu.

À noter : à partir du 26 juillet, tous les abonnés à Max chez SFR profiteront également d’Eurosport. L’occasion de pouvoir profiter de l’intégralité du spectacle des Jeux Olympiques de Paris 2024 dans la meilleure des résolutions.