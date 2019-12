SFR : attention à la nouvelle augmentation automatique du forfait

SFR envoie un courrier pour prévenir ses clients d'une nouvelle option qui traduit une augmentation de prix des forfaits de 3 euros par mois. Voici comment refuser.

Il y a quelques jours seulement, SFR se faisait épingler pour une augmentation de prix automatique des forfaits Red by SFR, qu’il était heureusement possible de refuser. Une pratique qui malheureusement ne touche pas que l’opérateur au carré rouge, puisque dans le même temps, Free a annoncé qu’une option pourtant intégrée à ses forfaits, serait payante en 2020.

Aujourd’hui, c’est à nouveau SFR qui se fait remarquer pour une augmentation d’un forfait, cette fois sur les forfaits fixes ADSL, Fibre ou câble.

Une option « cybersécurité » à 3 euros

Le site macg.co rapporte le cas de Julien, qui a reçu par courrier un avertissement de la part de SFR concernant une augmentation prochaine de son forfait fixe. La raison ? SFR « enrichit » son offre avec l’intégration d’une option cybersécurité à 3 euros par mois, tout de même.

Comme le montre le courrier de SFR, cette option propose une double protection : un antivirus à installer sur 5 appareils, et un gestionnaire de mots de passe pour 10 postes.

Comment refuser l’option

Cette option est donc ajoutée automatiquement sur certains forfaits de SFR à partir du 2 janvier 2020, et il faudra déjà prendre soin de bien relever les courriers de l’opérateur pour confirmer que vous êtes concernés. Si vous êtes concernés et que vous souhaitez refuser cette option, et donc cette augmentation de prix, il faudra suivre la démarche suivante.

SFR indique que le refus de l’offre est possible jusqu’au 2 juin 2020. Après cette date, l’option ne pourra plus être refusée. Heureusement, c’est la bonne période pour changer d’opérateur.