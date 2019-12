L’option Youboox One, aujourd’hui gratuite et incluse dans de nombreux abonnements, va devenir automatiquement payante à partir du 1er février 2020. N’oubliez pas d’y renoncer avant de subir l’augmentation.

Les abonnés Freebox et Free Mobile (forfait à 2€ exclus) peuvent profiter depuis le 31 janvier 2019 du service Youboox One, qui leur permet d’avoir accès à un large catalogue de livres et bandes dessinés en ligne directement dans leur forfait.

L’inclusion de ce service n’avait pas occasionné de surcoût. S’il apparaît bien comme facturé à 9,99 euros par mois sur les factures, il est compté dans la remise de l’offre de couplage et était un geste sur un an. Cependant, les choses vont changer à partir du 1er février 2020.

Augmentation générale des forfaits Free en février 2020

Ce qui est « gratuit » ne le reste pas éternellement. À partir de cette date, le service restera finalement inclus mais occasionnera une augmentation générale des forfaits concernés de 0,99 euro. Cette augmentation sera automatique dès le 1er février, puisque votre forfait l’intègre dans les options de base.

Fort heureusement, il vous sera possible de renoncer à l’offre sur votre espace abonné Free en ligne, que vous soyez abonné Freebox ou Free Mobile. Si le service ne vous intéresse pas, n’oubliez donc pas de le faire avant de subir cette augmentation.

Voilà un cadeau quelque peu empoisonné. En soi, l’inclusion du service est intéressante et permet d’y accéder à moindre coût pour quiconque est abonné Free. Et si vous avez utilisé Youboox sur cette dernière année et que le service vous a convaincu sur un an, une augmentation de seulement 0,99 euro ne change pas vraiment la donne.

Un peu plus d’honnêteté serait de bon ton

Mais la pratique de Free ici est quelque peu déloyale. Il y a fort à parier que nombreuses sont les personnes à ne pas même être au courant de l’intégration de ce service dans leur offre au 31 janvier 2019. Qui plus est, ce qui a été présenté comme un cadeau début 2019 se révèle début 2020 n’être qu’une période d’essai pour une augmentation générale et silencieuse du prix des forfaits.

Dans son communiqué de presse, Iliad présente également les faits d’une manière quelque peu sournoise : « devant le succès rencontré par l’offre Youboox one, Free a décidé de faire bénéficier automatiquement de ce service à ses abonnés Freebox ainsi qu’à ses abonnés mobiles […] pour seulement 0,99€ de plus par mois » lit-on.

Traduisons-les : « devant le succès rencontré par un cadeau gratuit, Free le fera automatiquement payer à tous ses abonnés dans les années à venir ». Notez qu’à l’annonce du dit cadeau, Free s’était engagé à supprimer automatiquement l’option avant qu’elle ne devienne payante pour ses abonnés. La philosophie de l’entreprise a bien changé entre temps.

On le rappelle : cela reste une bonne offre. Vraiment. Elle pourrait seulement être faite avec un peu plus d’honnêteté et de transparence.