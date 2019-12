SFR profite de la fin d’année pour annoncer une augmentation de prix à certains de ses abonnés.

Red by SFR est connu pour avoir généralisé les forfaits mobiles dont le prix n’augmente pas, 12 mois après la souscription. Contrairement à ses concurrents, la marque propose en effet des offres « à vie », qui gardent le même tarif, en principe.

Surveillez vos e-mails

Comme l’a remarqué le site CableReview, SFR est actuellement en train d’envoyer des e-mails à ses clients pour les prévenir d’une hausse de prix.

L’augmentation, pouvant atteindre 2 euros par mois, semble toucher en particulier les clients des forfaits à 10 euros par mois avec 40 Go de données.

Comment conserver son forfait

Dans son e-mail, l’opérateur présente l’augmentation de prix comme une offre promotionnelle, permettant d’obtenir plus de data par mois. Heureusement, il est possible de refuser le nouveau prix, et pour cela il suffit de cliquer sur le lien à la fin de l’e-mail.

Les meilleurs forfaits sans engagement Prixtel - Le complet 03 décembre Appels illimités SMS/MMS illimités 5 Go - 50 Go 4,99€ Voir RED SFR Forfait 4G - 60 Go 02 décembre Appels illimités SMS/MMS illimités 100 Go 12€ 15€ Voir Série limitée B&You - 50 Go + Week-end 02 décembre Appels illimités SMS/MMS illimités 50 Go 11,99€ 14,99€ Voir Voir tous les forfaits

Il est aussi possible de souscrire à un nouveau forfait chez un autre opérateur. Les fêtes de fin d’année sont propices au changement, les opérateurs lançant tous des offres promotionnelles.