Orange et Sosh, Bouygues Telecom et B&You, SFR et Red, Free Mobile… Les 4 opérateurs et leurs divisions low cost se livrent à une guerre des prix, en bradant régulièrement leurs forfaits mobiles 4G. Voici notre récapitulatif permanent des meilleures offres sur les forfaits sans engagement.

Nos recommandations

Quels sont les meilleurs bons plans sur les forfaits sans engagement ?

Sosh : 50 Go/mois pour 9,99 euros/mois pendant un an

Le forfait mobile Sosh à 9,99 euros par mois pendant un an (puis 19,99 euros par mois) donne accès aux appels, SMS, MMS illimités ainsi qu’à 50 Go de données 4G en France Métropolitaine. Pas de surplus depuis l’Europe et les DOM (Andorre et Suisse incluent), vous profitez également des appels, SMS, MMS illimités depuis et vers ces zones, tout en profitant de vos 50 Go de data comme si vous étiez en France. Au-delà de l’enveloppe de données 4G, le débit sera réduit jusqu’au renouvellement mensuel du forfait.

L’offre prend fin le 24 juin 2019 à 9 heures du matin.

Free : 60 Go/mois pour 8,99 euros/mois pendant un an

Ce forfait Free mobile à 8,99 euros par mois pendant un an (puis 19,99 euros par mois) donne accès aux appels illimités vers les fixes et mobiles ainsi que les SMS/MMS illimités en France Métropolitaine et vers les DOM (hors Mayotte pour les appels). Il comprend une belle enveloppe 4G de 60 Go par mois la première année, puis 100 Go quand le prix de l’abonnement passe à 19,99 euros. Depuis l’Europe et les DOM, vous avez droit aux mêmes conditions concernant les appels, SMS et MMS, mais vous bénéficiez d’une enveloppe web dédiée de 4 Go sur le réseau 3G (au-delà, le Mo est facturé 0,0054 €).

L’offre prend fin le 25 juin 2019.

B&You : 5 Go pour 4,99 euros par mois à vie

Le forfait B&You sans engagement à 4,99 euros par mois comprend 2 heures d’appel depuis et vers la France Métropolitaine, les DOM et l’Europe, ainsi que les SMS illimités vers ces mêmes destinations. Concernant l’enveloppe 4G, un total de 5 Go est attribué par mois, lequel est utilisable aussi bien en France (DOM inclus) qu’en Europe.

L’offre prend fin le 25 juin 2019.

B&You : 30 Go pour 9,99 euros par mois à vie

Le forfait B&You sans engagement à 9,99 euros par mois propose les appels, SMS et MMS en illimité depuis et vers la France Métropolitaine, les DOM et l’Europe. Il se distingue par son enveloppe 4G mensuelle de 30 Go, que vous soyez en France, en Europe ou dans les DOM.

L’offre prend fin le 25 juin 2019.

B&You : 50 Go pour 14,99 euros par mois à vie

Le forfait B&You sans engagement à 14,99 euros par mois inclut les appels, SMS et MMS illimités depuis et vers la France Métropolitaine, les DOM et l’Europe, mais aussi depuis et vers les États-Unis, le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Son enveloppe de données 4G passe à 50 Go en France Métropolitaine, dont 15 Go (décomptés du total) sont utilisables depuis les destinations précédemment citées.

L’offre prend fin le 25 juin 2019.

B&You : 80 Go pour 16,99 euros par mois à vie

Le forfait B&You 80 Go sans engagement à 16,99 euros par mois comprend également les appels, SMS, MMS illimités en France métropolitaine, mais avec 80 Go de données 4G. Depuis l’Europe et les DOM, mêmes conditions concernant les appels et SMS illimités, dont 8 Go de data à l’étranger.

L’offre prend fin le 25 juin 2019.

RED by SFR : 40 Go (au lieu de 1 Go) pour 10 euros par mois à vie

La promotion sur le forfait RED illimité 1 Go de SFR permet de bénéficier de 40 Go pour 10 euros par mois, au lieu de 1 Go habituellement. Comme toujours avec RED, l’offre ne comprend pas de limite de validité. La promotion s’appliquera donc « à vie ». Ce forfait comprend également les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 4 Go/mois à utiliser depuis l’Union européenne et les DOM.

L’offre prend fin le 24 juin 2019.

RED by SFR : 60 Go (au lieu de 15 Go) pour 15 euros par mois à vie

La promotion sur le forfait RED illimité 15 Go de SFR permet quant à elle de bénéficier de 60 Go pour 15 euros par mois. Le forfait donne accès aux appels illimités vers les fixes et les mobiles (coupé au-delà de 3 heures), ainsi qu’aux SMS et MMS illimités (limité à 200 destinataires) depuis la France Métropolitaine, l’Union européenne, les DOM, mais également les États-Unis, le Canada, la Suisse et Andorre. En France, la couverture 4G s’élève à 60 Go de données par mois avec un débit réduit au-delà (néanmoins possible d’utiliser le réseau SFR WiFi). Depuis l’étranger, une enveloppe supplémentaire de 15 Go est accordée tous les mois.

L’offre prend fin le 24 juin 2019.

Cdiscount Mobile : 60 Go pour 6,99 euros par mois pendant 6 mois

L’immanquable de Cdiscount Mobile est cette fois-ci un forfait proposé à 6,99 euros/mois pendant 6 mois (puis 12,99 euros/mois) qui donne accès aux appels, SMS, MMS illimités ainsi qu’à 60 Go de données 4G en France métropolitaine (débit réduit au-delà). Depuis l’Europe et les DOM, on retrouve les mêmes conditions (avec un total de 38 destinations), à l’exception de la couverture 4G. Cette dernière n’utilise pas la même enveloppe de données qu’en France, mais propose 5 Go supplémentaires sur le réseau 3G+.

L’offre prend fin le 24 juin 2019.

NRJ Mobile : 100 Go pour 9,99 euros/mois pendant un an

Le forfait sans engagement NRJ Mobile à 9,99 euros/mois pendant un an (puis 19,99 euros/mois) donne accès aux appels, SMS et MMS illimités ainsi qu’à 100 Go de données 4G en France Métropolitaine. Bien qu’il sera difficile d’aller au-delà, notez que le débit sera réduit après la consommation des 100 Go. Le forfait est identique depuis l’Union européenne et les DOM (plus de 38 destinations), mais la quantité de data disponible est réduite à 5 Go par mois.

L’offre prend fin le 19 juin 2019.

Quelles sont les meilleures offres Quadruple-Play ?

La majorité des opérateurs proposent des réductions lorsque vous prenez votre ou vos forfait(s) mobile(s) en plus de votre abonnement internet chez eux. Retrouvez toutes les offres en cours dans notre guide dédié.

Quels sont les meilleurs forfaits sans engagement ?

Notre guide des forfaits sans engagement permet de facilement comparer les offres permanentes, hors promotions, des opérateurs.

Quel opérateur a le meilleur réseau mobile en 2018 ?

Au-delà du contenu des offres et des prix, la qualité et la couverture du réseau comptent. Notre dossier basé sur les données de l’ARCEP et l’ANFR vous offre une vue d’ensemble de la qualité de service des différents réseaux mobiles ainsi que de la couverture de leur réseau. Nous avons également regroupé d’autres outils qui vous seront utiles dans un dossier dédié.

Comment récupérer son RIO et vérifier sa durée d’engagement ?

Vérifiez également si vous n’êtes pas sous engagement avec votre opérateur actuel, ce qui pourrait vous coûter plus cher que les économies réalisées en changeant d’opérateur. Pour cela, il suffit d’appeler le numéro 3179 depuis votre mobile. Vous recevrez automatiquement un SMS vous indiquant votre période d’engagement.

Ce numéro vous permet également de récupérer votre RIO, un identifiant nécessaire pour effectuer une portabilité (si vous souhaitez garder votre numéro actuel). Le nouvel opérateur s’occupera ensuite de toutes les démarches, notamment la résiliation de votre opérateur précédent, et vous serez avertis du changement par SMS.

Vérifiez également que votre mobile n’est pas simlocké par votre opérateur, si vous l’avez acheté avec un abonnement. Si c’est le cas, un appel au service de votre opérateur actuel vous permettra de désimlocker votre mobile et de pouvoir profiter des réseaux mobiles concurrents.

FrAndroid lance son comparateur de forfait mobile sans engagement

Choisir un forfait mobile sans engagement, ce n’est pas si simple. Prix, couverture réseau, quantité de données 4G, utilisation en Europe. Voici notre comparateur des meilleurs forfaits mobiles sans engagement pour vous aider à choisir le meilleur forfait 4 G.

