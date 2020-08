SFR a une drôle de définition pour compter ses abonnés « fibre »

SFR a annoncé avoir recruté beaucoup de nouveaux abonnés « fibre ». Encore faut-il être d'accord avec SFR sur la définition d'un abonnement « fibre »...

SFR ne manque pas d’astuces qu’elles soient financières en profitant de la TVA avantageuse sur la presse, ou qu’il s’agisse de la définition des termes pour booster ses chiffres. C’est de ce sujet dont on va parler ici, après la publication des derniers résultats financiers de l’opérateur. À cette occasion, SFR a montré qu’il se portait bien en ayant recruté 37 000 nouveaux abonnés sur le trimestre, une énorme différence avec les 8 000 du 1er trimestre.

Comment SFR a-t-il réussi à augmenter autant ses chiffres de recrutement en un seul trimestre pour des abonnements fixes dans une période où la France était de plus, en plein confinement ? Il suffit de changer les règles du jeu.

Quand un abonnement box 4G compte comme de la « fibre »

C’est Univers Freebox qui a mis la main sur cette petite astuce de la part de SFR que nous avons pu vérifier. Dans ses résultats financiers, la maison mère Altice a caché un petit détail. Désormais, pour comptabiliser ses clients fibre, le groupe compte les abonnés à un forfait FTTH (avec la fibre jusqu’au domicile), FTTB (avec la fibre jusqu’à l’immeuble) et les abonnés à la 4G Box. En effet, pour SFR, les abonnés à son offre fixe utilisant le réseau mobile 4G sont aussi des abonnés fibre. Nous avons vérifié, et les résultats du premier trimestre n’indiquaient pas cette méthode de calcul. Intégrer les abonnés FTTB ou FTTLA, souvent des abonnements de Numericable, dans les chiffres des abonnés Fibre était déjà quelque peu trompeurs, mais SFR va ici beaucoup plus loin.

On peut émettre deux hypothèses pour tenter d’expliquer le raisonnement de l’opérateur. Soit, il considère que puisque ses antennes 4G sont connectées à son réseau de fibres optiques, un client fixe connecté au réseau 4G et de facto relié aussi à la fibre optique. Soit l’opérateur confond les termes « fibre » et « très haut débit » et utilise en fait cette dernière définition, utilisée aussi par l’ARCEP, pour intégrer les abonnés 4G à son calcul.

Quoi qu’il en soit, c’est un chiffre assez trompeur puisque les autres opérateurs comptabilisent uniquement leurs abonnés fibre comme ceux ayant… un accès à la fibre optique. Cela va rendre donc beaucoup plus difficile de comparer le nombre d’abonnés de SFR avec celui des autres opérateurs.