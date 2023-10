Ce smartphone compact et léger donne sacrément envie, mais vous ne pourrez pas l’acheter en France

Rappelez-vous de Sharp ? Le géant japonais, absent du marché français, nous donne une raison de plus de le regretter avec la sortie de son dernier modèle, le Aquos Sense8. Un smartphone compact et bien conçu qui ne manquera pas de faire des envieux en France.

Sharp, le fabricant japonais de smartphones, manque indéniablement au marché français. Dans un dossier précédent, nous avions souligné l’innovation remarquable des constructeurs japonais qui, malheureusement, ne parvenaient pas à exceller dans la commercialisation de leurs produits. L’annonce récente du Sharp Aquos Sense8 ne manquera donc pas de susciter des regrets.

Ce que l’on aime : un smartphone compact aux caractéristiques solides

Les smartphones compacts sont devenus une denrée rare sur le marché, mais l’Aquos Sense8 brise cette tendance avec ses dimensions compactes de 153 x 71 x 8,4 mm et un écran OLED IGZO de 6,1 pouces à 90 Hz. L’écran offre une définition 1080p+ et une luminosité de 1300 nits.

L’Aquos Sense8 ne s’arrête pas là dans sa quête pour séduire les utilisateurs. Non seulement il propose des fonctionnalités de haut niveau telles qu’un appareil photo principal de 50 mégapixels avec un capteur au format 1/1,55 pouce et un appareil photo ultra grand-angle de 8 mégapixels, mais il surprend également en intégrant des fonctionnalités souvent négligées dans les designs modernes. Le smartphone possède une prise casque 3,5 mm et un lecteur de carte microSD, en plus du port USB-C capable de débits de données d’au moins 5 Gbit/s.

Avec un cadre en aluminium léger, pesant seulement 159 grammes, l’Aquos Sense8 est facile à manier.

Il est propulsé par un processeur Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 accompagné de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage flash. Avec une telle configuration, ce n’est pas le plus puissant des smartphones Android, mais il promet des performances fluides et rapides pour les applications et jeux du quotidien.

Le smartphone est également alimenté par une batterie impressionnante de 5 000 mAh, assurant une autonomie prolongée pour que vous puissiez utiliser votre appareil plus longtemps sans avoir à le recharger fréquemment. Et, pour les amoureux d’Android purs et durs, Sharp a équipé l’Aquos Sense8 avec Android 13 tout en promettant trois mises à jour majeures du système d’exploitation et cinq ans de correctifs de sécurité, assurant ainsi que votre appareil reste à jour et sécurisé pendant une période prolongée.

À ce stade, vous pourriez penser que ce téléphone est fait pour vous. Cependant, effacez immédiatement cette idée de votre esprit : il ne sera jamais disponible en Europe.