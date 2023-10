Vélos : pourquoi le rappel massif des pédaliers Shimano est visé par une plainte groupée

Après le rappel de 680 000 pédaliers pouvant présenter des risques de casse aux États-Unis, une plainte groupée menace Shimano - ainsi que Trek et Specialized - qui aurait tardé à réagir et dont les inspections seraient inadaptées.

On pourrait presque le nommer Shimanogate tant les proportions sont grandes pour le monde du vélo. Le 21 septembre dernier, le fabricant japonais avait annoncé le rappel de 2,8 millions de pédaliers Shimano Hollowtech – dont 680 000 aux États-Unis et 80 000 au Canada. Ce sont de plus des modèles réputés pour les vélos de route haut de gamme, répondant aux noms de :

Ultegra FC-6800 ;

Ultegra FC-R8000 ;

Dura-Ace FC-9000 ;

Dura-Ace FC-R9100 ;

Dura-Ace FC-R9100-P.

Cependant, seuls les exemplaires construits avant juillet 2019 sont concernés par ce rappel. En effet, de nombreuses casses ont été notifiées par les clients ces dernières années, entraînant des chutes, sans que Shimano ne réagisse. Un retard que fustige une action de groupe, déposée contre l’entreprise outre-Atlantique.

Un rappel Shimano trop en retard et inadapté ?

Dans le dossier de la plainte, il est confirmé que 4 519 incidents sont répertoriés depuis 2016 en Amérique du Nord, dont une poignée aurait causé des « blessures importantes » de type fracture. Mais fort heureusement, pas de décès n’est connu à l’heure.

L’échelle du rappel est telle que les vélocistes auront du mal à suivre, puisque l’on parle de près de 3 millions de produits. « Même après avoir attendu pour l’inspection, les cyclistes seront sans vélo pendant des semaines avant qu’un remplacement ne soit prodigué par Shimano et installé par le revendeur » assure la plainte.

Elle poursuit en contestant la nature du rappel, qui consiste donc en une analyse visuelle du pédalier, sans test de résistance. Pour les plaintifs, les ateliers « ne devraient pas être mis en position pour faire des jugements techniques avancés en relation avec un problème critique de sécurité ».

Je possède un pédalier Shimano concerné, que faire ?

Shimano a invité tous les propriétaires à se rendre « chez un détaillant participant à partir du 1er octobre [2023]”. Si certains pédaliers ne présenteraient aucun souci, Shimano recommande une inspection régulière. Là aussi l’action de groupe émet une réserve.

« Les clients possédant un pédalier n’ayant pas encore montré de défaut sont laissés dans une situation préoccupante de rouler avec un vélo dangereux pendant des mois ou des années » raconte le document, « attendant que leur pédalier cède avant que Shimano ne leur en offre un nouveau ».

Pour ceux présentant « des signes de désolidarisation ou de délaminage », la marque promet qu’ils « recevront gratuitement un pédalier de remplacement de la part de Shimano, qui sera installé professionnellement par le détaillant. » On ne connaît malheureusement pas le taux de défaut, Shimano ne communiquant pas sur ce point.

Une plainte outre-Atlantique seulement

Si un accord ou un jugement suit, cette action de groupe ne concerne pour l’instant que les États-Unis, contrée spécialiste de ces « class action ». Pas de compensation financière à espérer donc pour les clients français. Mais comme pour le Dieselgate chez Volkswagen, des poursuites similaires en France et en Europe pourraient émerger.

À noter que les constructeurs Specialized Bicycle Components et Trek Bicycle Corporation sont aussi concernés par cette plainte groupée. Ce duo a équipé un certain nombre de leurs modèles des fameux pédaliers défectueux. « La poursuite souligne que ni Specialized ni Trek n’ont émis de rappel pour les vélos équipés de pédaliers prétendument défectueux », peut-on lire dans le document.