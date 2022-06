Sonos a envoyé plus d’enceintes que prévu à ses clients et les a facturés

Certains clients de Sonos qui ont commandé des enceintes sur le site de la marque ont reçu plus de produits que ce qu'ils avaient commandé. Cependant, ils ont été facturés. Il s'agit d'un accident de Sonos, qui veut récupérer ces produits en trop.

Imaginez recevoir deux produits high-tech premium au lieu d’un. Certes, ce n’est pas ce qu’il y a de plus utile, mais bon, c’est toujours une belle surprise. Mais imaginez être facturé pour ça : scandale ! C’est ce qui est en train d’arriver à Sonos. Le fabricant a accidentellement facturé et envoyé plus d’enceintes portables à ses clients aux États-Unis.

Deux Sonos Move pour le prix d’une (ou pas)

Deux clients ont confié à The Verge avoir passé une commande de deux modèles Move sur le site de Sonos. Mais au lieu d’en recevoir une, ils en ont reçu trois. Un autre client a déclaré avoir été facturé plus de 2000 dollars et avoir reçu sept haut-parleurs Move au lieu d’un. Ces clients ont indiqué que Sonos leur a donné 10 jours ouvrables pour qu’ils soient remboursés.

Sonos a annoncé à ses clients rembourser les frais supplémentaires, mais la marque n’est pas sûre de tout récupérer, nous vous expliquons pourquoi.

Les modèles Roam et Ray également concernés

The Verge rapporte que plusieurs internautes disent avoir eu le même problème sur Reddit. Un problème qui n’affecterait pas que le modèle Move, mais aussi les produits Roam et Ray. Certains ont reçu et ont été facturés pour deux à cinq enceintes supplémentaires. Impossible cependant de savoir combien de clients ont été touchés ni quand ce problème est apparu.

Sonos a néanmoins envoyé un mail à ses clients pour les informer de la situation. Ils ont effectivement été « surfacturés » et ont reçu plusieurs envois sur leur commande. L’entreprise indique que cela est dû à une mise à jour de leur système, qui a entraîné plusieurs traitements de leur commande. Elle demande à ses clients de renvoyer les enceintes et leur a fourni une étiquette de renvoi prépayée.

Le message a été signé par Ruth Sleeter, directrice de l’information chez Sonos : « Je tiens à m’excuser personnellement pour la gêne occasionnée. Vous recevrez un remboursement complet pour toute commande excédentaire et devriez voir le crédit émis sur votre compte dans les 10 jours ouvrables. »

Pourquoi Sonos pourrait perdre de l’argent

Mais il y a un mais. Si Sonos demande gentiment à ses clients le renvoi de ses produits, c’est parce que la marque n’est en fait pas sûre de revoir les enceintes qu’elle a envoyées en supplément. Comme le note The Verge, la Federal Trade Commission (FTC), organisme américain qui s’occupe notamment du droit de la consommation, indique que « vous n’avez jamais à payer pour les choses que vous recevez, mais que vous n’avez pas commandées », mais aussi que « vous n’avez pas non plus à retourner les marchandises non commandées ». Espérons juste que Tesla ne connaisse pas le même problème, la facture serait autrement plus salée.

