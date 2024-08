Face au désastre de sa nouvelle application, Sonos pourrait faire marche arrière

Dire que la nouvelle application de Sonos a été mal reçue relève de l’euphémisme. Face à la colère de nombreux clients, l’entreprise pourrait faire marche arrière et relancer une ancienne version de son application.

L’entreprise Sonos a procédé au changement de son application au mois de mai dernier. Un changement qui a reçu un important nombre de critiques négatives pointant du doigt des bugs incessants et des fonctionnalités manquantes. Face au tollé, l’entreprise pourrait choisir de revenir à l’ancienne version de l’application.

La priorité numéro un

La pilule ne passe pas. Les utilisateurs de l’application Sonos déplorent toujours un manque de fonctions essentielles et de nombreux bugs. Le PDG de Sonos, Patrick Spence, s’est confondu en excuses, indiquant que remettre l’application à flot était la priorité numéro un de l’entreprise.

Le coût d’une telle opération est estimé entre 20 et 30 millions de dollars pour l’entreprise, mais semble nécessaire au vu des réactions. L’application est aujourd’hui notée à 1,3 sur le Google Play Store. Malgré les mises à jour, Sonos pourrait décider de remettre en place son ancienne application pour tempérer les retours et travailler plus sereinement.

« Patrick Spence a insisté sur le fait que reconstruire l’application Sonos à partir de zéro était le bon choix », rapporte The Verge.

Des promesses… de licenciements

Depuis, le lancement, les mises à jour se succèdent avec des améliorations notables. Une ombre vient cependant noircir le tableau. En pleine débâcle médiatique, Sonos a licencié 100 employés, soit 6 % de l’entreprise. Les secteurs concernés vont du marketing, en passant par l’ingénierie ou encore la qualité logicielle.

« Nous pensons que notre priorité doit être de nous concentrer sur l’application avant tout le reste », a déclaré Spence. Le patron de Sonos a également indiqué être « convaincu que les actions d’aujourd’hui n’auront pas d’impact sur notre capacité à tenir cette promesse ». Une promesse tenue, mais à quel prix.

