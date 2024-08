Nouveau coup dur pour Sonos : l’ancienne application ne reviendra pas

Le désastre continue chez Sonos, le lancement de leur nouvelle application enchaîne les difficultés, provoquant une colère croissante chez les utilisateurs. Une solution semblait envisageable, mais les déclarations de son PDG l’ont récemment écartée.

Sonos Roam 2 // Source : Sonos

Sonos ne parvient pas à se sortir des difficultés liées au lancement de sa nouvelle application. Le PDG de l’entreprise, Patrick Spence, a récemment déclaré qu’il ne serait finalement pas possible de revenir à l’ancienne version de l’application, malgré ses déclarations contraires faites quelques jours plus tôt.

Il faut aller de l’avant

C’est sur Reddit, lors d’une session de questions/réponses, que le PDG de Sonos est revenu sur le lancement de leur nouvelle application. Après avoir évoqué un temps la possibilité de faire revenir l’ancienne version de l’application, Patrick Spence s’est rétracté après les premiers tests.

En cause, la mise à jour des logiciels des produits qui a été déployée sur les produits et le cloud de Sonos. Patrick Spence indique que la « S2 est moins fiable et moins stable que ce dont vous vous souvenez ». Sans pouvoir revenir en arrière sur ces points, l’entreprise n’a pas d’autres choix que d’avancer sur son application.

Le patron persiste cependant sur le fait que l’application reste sa « priorité numéro un » et s’engage à revenir sur Reddit certains soirs et week-ends pour répondre aux utilisateurs.

Un lancement trop hâtif

La nouvelle application de Sonos est sortie le 7 mai dernier. Rapidement critiquée pour l’absence de certaines fonctionnalités essentielles, l’entreprise a mobilisé ses équipes pour proposer de nouvelles mises à jour et retrouver une expérience utilisateur convenable.

Ce lancement a eu des conséquences économiques lourdes pour l’entreprise avec le report du lancement de nouveaux produits et des excuses publiques de son patron rapportées par The Verge. Sans calendrier officiel, les utilisateurs de Sonos ne peuvent maintenant que s’armer de patience.