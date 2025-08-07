Sonos Roam : des enceintes qui surchauffent inquiètent les utilisateurs

Des témoignages d’utilisateurs rapportent des problèmes de surchauffe sur les enceintes Sonos Roam de première génération, avec des cas de fonte du plastique au niveau du port USB-C. La marque reconnaît le problème mais minimise son ampleur.

L’enceinte nomade Roam se décline désormais en vert // Source : Sonos

D’après les rapports récents, plusieurs propriétaires de l’enceinte portable Sonos Roam de première génération font face à un problème préoccupant. Leurs appareils surchauffent au point de faire fondre le plastique autour du connecteur USB-C, dégageant une odeur caractéristique de brûlé.

Les témoignages se multiplient depuis quelques semaines sur la plateforme Reddit, avec des images troublantes montrant des dégâts importants sur les enceintes. Les utilisateurs concernés décrivent tous le même scénario : leur Roam était branchée au secteur pendant une période prolongée lorsque l’incident s’est produit.

Une réponse mesurée de la part de Sonos

Face à ces révélations, Sonos a confirmé à Bloomberg qu’elle « suit de près un nombre limité de signalements concernant la connexion de charge USB-C sur certains haut-parleurs Sonos Roam de première génération ». Selon le fabricant, le taux d’incidence global reste « très faible » et « les conditions environnementales semblent jouer un rôle » dans ces incidents.

Plutôt que de lancer un programme de rappel officiel, la marque assure avoir pris « plusieurs mesures proactives pour réduire encore davantage la probabilité de ce problème, notamment des mises à jour logicielles et des améliorations matérielles ». Ces ajustements visent à limiter les risques de surchauffe pendant la charge.

Source : Sonos

Notez que seule la première génération de la Roam, lancée en 2021, est concernée par ce défaut. La Sonos Roam 2, commercialisée depuis mai 2024, ne présenterait pas ce problème selon l’entreprise. Ce modèle récent bénéficie déjà des corrections matérielles mentionnées par Sonos.

Un défaut de conception préoccupant

L’analyse des témoignages révèle que le problème se concentre systématiquement sur le port de charge USB-C. Dans tous les cas documentés, les utilisateurs rapportent avoir laissé leur enceinte branchée pendant plusieurs heures, voire toute une nuit. La chaleur excessive générée endommage alors le plastique environnant et peut même affecter le câble de charge.

Cette situation pose des questions de sécurité non négligeables. La génération de telles températures près d’un port de charge pourrait présenter un risque d’incendie, particulièrement lorsque l’enceinte se trouve à proximité d’objets inflammables comme des rideaux ou du mobilier.

Comparé aux autres enceintes portables du marché comme les JBL Flip ou les Ultimate Ears Boom, ce type de problème de surchauffe reste relativement rare dans l’industrie. En effet, la plupart des fabricants intègrent des circuits de protection thermique pour éviter ce genre d’incident.

Une gestion client au cas par cas

Malgré l’absence de rappel officiel, Sonos semble traiter les demandes de remplacement de manière positive. Au moins un utilisateur a témoigné avoir obtenu une nouvelle enceinte en contactant directement le service client de la marque. Ce traitement au cas par cas permet à l’entreprise d’éviter les coûts d’un rappel massif tout en préservant sa relation client.

Sonos ne commercialise plus directement la première génération de la Roam depuis la sortie du second modèle. Néanmoins, certains revendeurs proposent encore d’anciens stocks de cette première version, ce qui maintient le risque pour de nouveaux acquéreurs non informés.

Pour les utilisateurs actuels de la Roam originelle, plusieurs précautions s’imposent. Il est donc recommandé d’éviter de laisser l’enceinte branchée en continu une fois la charge terminée, de privilégier la station de charge magnétique optionnelle quand c’est possible, et de placer l’appareil loin de matériaux inflammables pendant la recharge.

Un nouveau défi pour Sonos après le fiasco de son application

Ce problème de surchauffe intervient à un moment délicat pour Sonos. L’entreprise californienne traverse une période compliquée depuis le lancement raté de sa nouvelle application mobile en 2024, qui avait provoqué la colère des utilisateurs et forcé la démission de son PDG.

Cette succession de problèmes techniques risque d’entacher durablement l’image de marque de Sonos, reconnue jusqu’alors pour la fiabilité de ses produits audio. La marque devra redoubler d’efforts pour regagner la confiance de sa clientèle, d’autant que la concurrence s’intensifie sur le segment des enceintes portables haut de gamme.