PlayStation rachète Bluepoint Games et ne compte pas s’arrêter là

Les constructeurs de consoles continuent les rachats de studios. C'est au tour de Bluepoint Games, développeur de Demon's Souls, de se faire racheter par Sony pour toujours alimenter la PlayStation.

Depuis plusieurs années, le marché du jeu vidéo est en pleine consolidation. Il ne se passe pas un mois sans l’annonce du rachat ou de la fusion de studios de développement. Dernier événement en date, qui avait déjà été ébruité par erreur, le rachat du studio Bluepoint Games par Sony.

Un spécialiste des remakes sur un jeu original

Le studio situé à Austin au Texas s’est fait connaitre avant tout grâce à son travail d’orfèvre d’abord sur des remasterisation (Uncharted The Nathan Drake Collection notamment) puis sur des remakes avec Shadow of the Colossus et Demon’s Souls.

On apprend désormais dans les colonnes du média IGN que Bluepoint Games souhaite développer un jeu totalement original, et non un remake.

Notre prochain projet, nous travaillons sur du contenu original pour le moment. Nous ne pouvons pas dévoiler ce que c’est, mais il s’agit de la prochaine étape de notre évolution.

Il ne faudra donc pas s’attendre à un nouveau remake de la part du studio abritant quelque 70 employés pour le moment.

Pour Sony il s’agit évidemment d’ajouter une nouvelle équipe à la famille PlayStation Studios pour alimenter la PS5 en jeux exclusifs. C’est aussi une bonne manière pour Sony de sécuriser un partenaire de travail qui était indépendant jusque-là, face à un Microsoft ou un Tencent qui multiplient les acquisitions depuis plusieurs années.

PlayStation veut continuer les rachats

Le patron des PlayStation Studios Hermen Hulst a confirmé au média IGN que Sony n’allait pas s’arrêter en si bon chemin. Microsoft a pris de l’avance en nombre de studios avec le rachat de Zenimax Media (Bethesda), et Sony compte bien assurer son futur avec une capacité de production importante.

Nous sommes toujours ouverts à la création de nouvelles collaborations ou à l’internalisation d’équipes, mais uniquement si nous adhérons à la mentalité de la qualité avant tout et au bon type de contenu innovant, de nouvelles expériences, d’expériences diverses. Parce que toutes ces équipes partagent beaucoup de choses, mais sont aussi très différentes les unes des autres, et c’est ce que j’aime vraiment…

Avec le rachat de Bluepoint Games, Sony compte désormais 16 équipes de développement au sein de PlayStation Studios.