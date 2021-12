PS Plus : la liste des jeux offerts sur PS4 et PS5 en janvier 2022 a fuité

Le PlayStation Plus va mettre la coopération à l'honneur dès le mois de janvier 2022 si l'on en croit la nouvelle sélection de jeux PS+ sur PS4 et PS5.

Il faut visiblement s’y habituer. Tous les mois, le site communautaire Dealabs met en ligne en avance la liste des jeux qui seront offerts dans l’abonnement PlayStation Plus. Jusqu’à présent le site fait un sans-faute et nous sommes donc enclins à leur faire confiance concernant cette nouvelle fuite. Cette fois elle concerne les jeux qui seront proposés dans le PS+ du 4 janvier au 1er février 2022.

Les jeux offerts sur PS5 et PS4 en janvier

Voici la liste des jeux qui seront offerts :

Deep Rock Galactic (PS5 et PS4)

Persona 5 Strikers (PS4)

Dirt 5 (PS5 et PS4)

C’est une très belle sélection que prévoit Sony pour débuter l’année 2022. Deep Rock Galactic est un excellent jeu de coopération qui vous propose de vous proposer d’aller travailler dans des mines spatiales en mêlant des ambiances à la fois proche de Minecraft pour l’exploration, et d’Aliens pour la découverte de la faune en ne manquant pas de s’inspirer de Left 4 Dead pour la coopération à la première personne. À cela le jeu ajoute un système de progression et des spécialisations pour que chaque membre de l’équipe soit à la fois utile et indispensable.

Les fans de RPG pourront se tourner vers Persona 5 Strikers. Suite directe de l’un des meilleurs titres de la PlayStation 4, l’épisode Strikers se distingue par un gameplay inspiré des Musô, c’est-à-dire avec beaucoup plus d’actions face à des hordes d’ennemis.

Reste Dirt 5, le titre le plus grand public de cette sélection. On ne présente plus la série de courses de rallyes de Codemasters.

En attendant une éventuelle transformation du service, Sony assure son début d’année avec cette sélection.

