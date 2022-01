En janvier, les abonnés du PS Now vont pouvoir montrer leurs meilleurs Fatality sur Mortal Kombat 11. Sony ajoute 6 jeux à son service, dont Kerbal Space Program et un énième Final Fantasy.

Après les jeux obtenus dans le PS Plus en janvier, voici le temps pour Sony d’annoncer les jeux qui vont venir grossir les rangs de son service Playstation Now.

Six nouveaux titres viennent rejoindre l’écurie de Sony pour bien attaquer l’année. Des jeux dont on peut profiter, pour rappel, aussi bien sur PS4 et PS5 que sur PC.

Les jeux ajoutés au PlayStation Now en janvier 2022

Les titres suivants seront disponibles à compter du 4 janvier :

Mortal Kombat 11 ;

Final Fantasy XII : The Zodiac Age ;

Kerbal Space Program Enhanced Edition ;

Fury Unleashed ;

Unturned ;

Super Time Force Ultra. Côté triple A, on trouve ainsi la dernière itération de la célèbre série de jeu de combat Mortal Kombat 11, mais aussi un nouvel opus de Final Fantasy, une licence qui semble bien se plaire sur ce service puisque les épisodes IX et X/X-2 HD y ont déjà élu domicile. Lien YouTubeS’abonner à Frandroid Les amateurs de jeux indés ne sont pas en reste avec l’excellent jeu d’exploration spatiale Kerbal Space Program dans son édition « Enhanced » ou le sympathique platformer 2D Fury Unleashed.

