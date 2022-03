Une source dévoile une nouvelle fois en avance les jeux du mois d'avril pour le PlayStation Plus. Un nouveau mois qui peut paraître décevant.

Sony devrait lancer dès cette semaine un tout nouveau service d’abonnement de jeux vidéo connu sous le nom de code Spartacus. Il devrait proposer une fusion du PlayStation Plus et du PlayStation Now avec de nouvelles formules, et plusieurs niveaux d’abonnements. En attendant, fin du mois oblige, c’est le moment de découvrir à quoi ressemblera la liste des prochains jeux offerts dans le PlayStation Plus au mois d’avril 2022.

On commence à prendre l’habitude, c’est une nouvelle fois Billbil-kun qui révèle cette liste pour le site Dealabs. Les listes présentées par cet internaute se sont toujours vérifiées jusqu’à présent.

Les jeux PS Plus offerts en avril 2022

Du 05 avril au 03 mai 2022, voici les jeux qui seront offerts sur le PlayStation Plus, d’après cette source.

Hood: Outlaws & Legends (PS5, PS4)

Slay the Spire (PS4)

Spongebob Squarepants: Battle For Bikini Bottom – Rehydrated (PS4)

Difficile d’être totalement enthousiaste devant cette liste. Hood Outlaws & Legends est un jeu service d’action et infiltration dont le lancement en mai 2021 a été un sévère échec. D’après les statistiques de SteamDB, le jeu a atteint un pic de 11 536 joueurs à son lancement, avant de décliner jusqu’à seulement 16 joueurs sur les dernières 24 heures, au moment de la rédaction de cet article. Les avis des joueurs et de la presse restent très mitigés à ce jour.

Même constat pour Spongebob Squarepants: Battle For Bikini Bottom – Rehydrated, jeu d’aventure en 3D à destination d’un public plutôt jeune. Le jeu a été reçu assez timidement par la critique, mais devrait plaire aux fans du dessin animé.

La vraie perle se trouve être Slay the Spire, déjà disponible dans d’autres services d’abonnement et qui est un excellent jeu mêlant rogue like et deck building. Depuis sa sortie en 2019, il a reçu de nombreuses récompenses et nous vous conseillons d’y jeter un coup d’œil.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.