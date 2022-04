PlayStation Plus : foot ou baston, les jeux offerts en mai devraient enfin ravir les joueurs

Comme c’est le cas depuis plusieurs mois, Dealabs a réussi à obtenir la liste des jeux qui pourraient intégrer le PlayStation Plus en mai. Après un mois d’avril plutôt léger, les joueurs devraient être enfin contents avec notamment FIFA 22 ou encore Curse of the Dead Gods au menu.

Bob l’éponge ou Slay the Spire, ce n’était pas trop votre tasse de thé en avril ? Soyez content, le mois de mai s’annonce plus radieux. La météo PlayStation Plus semble au beau fixe le mois prochain, à en croire le site Dealabs. Ce dernier a une fois de plus réussi à mettre la main en avance sur la liste des jeux qui devraient être offerts aux abonnés.

Ainsi, FIFA 22 devrait venir boucler ses championnats en tant que jeu à récupérer gratuitement sur le PlayStation Plus, avant refonte du service en juin. L’occasion de fêter dignement le 10e titre de champion de France du PSG de Mbappé ou bien de revivre sa propre Ligue des Champions si la finale annoncée ne vous enthousiasme pas. Le jeu d’Electronic Arts arrive avec ses avancées technologiques et son réalisme plus bluffant que jamais sur PS5 notamment.

Les jeux ajoutés en mai 2022 sur le PlayStation Plus

Selon Dealabs, PlayStation proposera aux abonnés PlayStation Plus d’ajouter trois jeux à leur catalogue. Ils seraient disponibles au téléchargement du 3 mai au 7 juin, sur PS4 et PS5 :

FIFA 22

Curse of the Dead Gods

Tribes of Midgard

À noter que Tribes of Midgard fait partie de la liste de jeux compatibles VRR qui a été annoncée par Sony lundi soir. La technologie de taux de rafraîchissement variable est déployée cette semaine et la PS5 pourra ainsi profiter d’une première vitrine pour tous avec ce jeu en coop qui mêle action, roguelite et survie. À vous de défendre votre village attaqué chaque nuit par de terribles envahisseurs en tous genres. De jour, partez à la conquête de Midgard, avec ses terres sauvages où récolter des ressources, vaincre vos adversaires et récupérer des trésors avant de revenir protéger votre village. Vous pourrez jouer en tribu viking jusqu’à 10 joueurs en ligne.

Enfin, Curse of the Dead Gods va tester vos nerfs et votre sens tactique. En quête de pouvoir et d’immortalité, c’est un temple infernal qui vous attend, entre monstres à éliminer et pièges à éviter. La malédiction pèse au-dessus de votre tête, mais vous avez les armes et la vista pour survivre. Et puis, roguelike oblige, vous n’êtes pas au bout de vos peines et de vos morts dans ce jeu !

