PlayStation Plus Premium : une nouvelle astuce dévoilée par Sony pour l’avoir à moitié prix, mais il y a un mais

Sony a dévoilé une nouvelle astuce pour obtenir le PlayStation Plus Premium à moitié prix, mais le processus semble bloquer.

Nous savons désormais que la nouvelle offre de PlayStation Plus sera lancée le 22 juin 2022 en Europe. Pour préparer ce changement dans les meilleures conditions, Sony a mis en place une FAQ pour répondre aux questions des abonnés au PlayStation Plus ou PlayStation Now sous leur forme actuelle.

Une nouvelle astuce pour s’abonner à petit prix

C’est dans cette FAQ que plusieurs internautes ont décelé une nouvelle astuce pour bénéficier du PlayStation Plus Premium à petit prix. Pour rappel, ce nouveau forfait sera lancé le 22 juin à 16,99 euros par mois (119,99 euros par an) et va permettre de bénéficier de tous les avantages PlayStation : jeux offerts, catalogue de jeux à télécharger ou en streaming, rétrogaming PS1, PS2 et PS3 ou encore versions d’essai de jeux vidéo à télécharger.

Voici ce que l’on peut lire dans la FAQ de Sony.

Si vous êtes abonné aux deux services lorsque le nouveau PlayStation Plus sera disponible, vous basculerez vers le plan PlayStation Plus Premium avec une nouvelle date de paiement unique correspondant à votre abonnement dont la date de fin est la plus éloignée. Vous serez informé de la nouvelle date de paiement et du montant des frais d’abonnement par e-mail.

Autrement dit, il suffirait d’accumuler des années d’abonnements au PlayStation Plus sous sa forme actuelle à 60 euros par an, et de prendre un mois d’abonnement au PlayStation Now en juin, pour bénéficier de plusieurs années de PlayStation Plus Premium sans frais supplémentaires. Ce n’est pas sans rappeler l’astuce qui permet de s’abonner au Xbox Game Pass Ultimate à petit prix et que Microsoft laisse en place depuis plusieurs années.

Premier problème, il est impossible de vérifier le fonctionnement de cette astuce telle que décrite par Sony avant le lancement du nouveau PlayStation Plus en juin. Nous ne sommes donc pas en mesure de confirmer que ce stratagème fonctionnerait. Mais il y a un second problème plus important.

Attention, Sony semble bloquer l’activation des cartes PlayStation Plus

Depuis hier, quand cette FAQ a été publiée et partagée, des internautes essaient d’acheter des cartes d’abonnement au PlayStation Plus de 12 mois, mais le système de Sony ne semble pas accepter d’intégrer ces codes au compte de l’utilisateur. Le service client de Sony plaide le problème informatique, peut-être lié à un afflux trop important de demandes. Il n’est cependant pas clair si Sony pourrait accepter ces codes à nouveau avant le mois de juin.

Au moment où ces lignes sont écrites, on peut toujours trouver des cartes d’abonnement 12 mois à 59,99 euros sur Amazon.fr, il serait de bon ton que Sony clarifie sa position. D’autant que les revendeurs ne paraissent pas accepter les remboursements de commande, jugeant qu’ils ont fait leur travail : fournir un code d’abonnement valide.

En l’état, cette astuce semble donc comporter un nombre important de risque pour le client, sans assurance de fonctionnement.

