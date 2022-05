Sony WH-1000XM5 : le casque s’offre une prise en main avant même son annonce

Le prochain casque Bluetooth à réduction de bruit de Sony fait parler de lui. Le WH-1000XM5 devrait bientôt sortir si l'on en croit une prise en main déjà réalisée à partir d'un exemplaire commercialisé.

La sortie du casque Sony WH-1000XM5 se précise grandement. En avril, le nouveau casque haut de gamme dévoilait déjà son nouveau design au travers d’une fuite sérieuse, après une certification par la FCC au mois de février, signe que la commercialisation approchait.

Désormais, un utilisateur sur Reddit a carrément pu se procurer un exemplaire du casque en avance. On découvre donc la première prise en main de l’objet.

Autonomie similaire

C’est l’utilisateur u/Chez5160 sur Reddit qui a mis en ligne une série de photos de la boite du Sony WH-1000XM5. On peut découvrir sur la boite le même design que la fuite du mois d’avril qui marque un changement de génération avec le WH-1000XM4. Le design est bien plus raffiné et rappelle le Bose 700.

On en profite aussi pour lire certaines caractéristiques du produit. Sony promet 30 heures d’autonomie avec ce casque, soit exactement le même niveau d’autonomie que sur le WH-1000XM4. Une nouvelle fois, ce casque intégrera directement une compatibilité avec les principaux assistants du marché comme Alexa et Google Assistant.

Reste désormais à l’avoir sur les oreilles pour juger de ses nouvelles capacités en audio et de l’amélioration ou non du système de réduction de bruit ambiant.

Annonce imminente

Avec autant de faisceaux convergents, que ce soit des images du service marketing, la boite du produit ou la certification de la FCC, il est clair que la sortie du Sony WH-1000XM5 est désormais imminente. La firme devrait dévoiler son nouveau casque d’une semaine à l’autre. Une sortie très attendue pour le successeur de l’un des meilleurs casques du marché.

