Sony WH-1000xM5 : le meilleur casque changerait de design (en gagnant en autonomie)

Une fuite révèle le design possible du Sony WH-1000xM5 ainsi qu'une partie de sa fiche technique. De belles améliorations en perspective.

On savait qu’il approchait à grands pas, on sait désormais à quoi il pourrait ressembler. Le Sony WH-1000xM5 se précise par le biais d’une indiscrétion du site TechnikNews, dévoilant des changements majeurs à la fois sur le plan esthétique, mais aussi technique.

Une fiche technique avec une batterie accrue

Alors que le WH-1000xM4 n’apportait que de petites améliorations par rapport à son prédécesseur (notamment le Bluetooth multipoint et le capteur de proximité), le Sony WH-1000xM5 pourrait marquer un tournant important pour la lignée considérée par beaucoup comme celle des meilleurs casques Bluetooth.

D’un point de vue technique, cette cinquième génération pourrait embarquer un nouveau driver, sans que les détails de celui-ci soient explicités par TechnikNews. En revanche, on sait que le Bluetooth pourrait passer de la norme 5.0 à la norme 5.2.

Le plus intéressant est cependant à chercher du côté de la batterie. Le Sony WH-1000xM5 pourrait voir son autonomie augmenter pour atteindre les 40 heures avec la réduction de bruit active (ANC). À titre de comparaison, le 1000xM4 tient 10 heures de moins dans les mêmes conditions et ne peut atteindre les 40 heures qu’à condition de couper l’ANC. Le temps de charge augmenterait en conséquence : comptez 3,5 heures pour un 0 à 100 %.

Un nouveau design

Le site partage par la même occasion des images supposées du casque. On y aperçoit un design plus raffiné, avec un arceau plus fin rappelant vaguement ce que l’on peut retrouver sur le Headphones 700 de Bose ou le PX7 de Bowers & Wilkins.

On notera la présence comme toujours d’un bouton physique pour l’ANC (mais pas pour le volume, laissant présager la présence de zones tactiles comme sur les précédents modèles), ainsi qu’un bouton ON/OFF qui devient désormais un switch mécanique. L’USB-C et le jack sont toujours de la partie.

Pour les coloris, on retrouve la rigueur propre à Sony : du noir et de l’argent (plutôt crème). Pour le prix et la date de sortie, il faudra encore attendre peu.

