Grâce à deux fuites, nous connaissons déjà les jeux qui seront offerts dans l'abonnement PlayStation Plus au mois de juin.

La nouvelle offre PlayStation Plus Essential sera proposée en Europe à partir du 23 juin, mais en attendant, Sony conserve les avantages de l’offre classique. Il y a donc de nouveaux jeux qui seront proposés aux abonnés à télécharger sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Le moins que l’on puisse dire, c’est que Sony a réservé l’un de ses titres phares pour ce mois particulier.

Les jeux PlayStation Plus de juin 2022

C’est Dealabs qui dévoile la liste des jeux du PlayStation Plus qui seront offerts au mois de juin. Sony devrait confirmer cette liste dans les heures à venir.

God of War (PS4)

Naruto to Boruto Shinobi Striker (PS4)

Nickelodeon All-Star Brawl (PS4 et PS5)

Le gros titre du mois est sans aucun doute l’arrivée de God of War dans le PlayStation Plus. La stratégie semble opportune pour Sony alors que le prochain titre de la série God of War Ragnarok doit sortir cette année. La firme a déjà bien essoré le jeu sur PlayStation et commercialisé le titre depuis plusieurs mois sur PC. À présent, il faut convaincre les derniers joueurs PS4 d’essayer le titre pour espérer les convertir en futur joueur de God of War Ragnarok sur PS5.

Les propriétaires de la PlayStation 5 pourront par ailleurs être un peu déçus de ce choix. Le jeu God of War était en effet déjà proposé dans la PlayStation Plus Collection sur PS5. Autrement dit, les joueurs sur la nouvelle console de Sony n’auront que deux nouveaux jeux à se mettre sous la dent.

Les deux autres jeux vous proposent des affrontements en ligne, d’abord dans l’univers de Naruto, puis dans celui de Nickelodeon. Ce dernier se veut être un concurrent de Smash Bros ou du futur Multiversus, mais où s’affronteront plutôt les Tortues Ninja, Bob l’éponge, Aang et Korra de la série Avatar.

