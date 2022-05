PlayStation Plus : les jeux de juin sont en fuite et ça promet du costaud

C'est devenu un rituel chaque mois : les jeux PS+ sont déjà en fuite quelques jours avant leur officialisation. Selon un site espagnol, trois jeux seraient au programme du mois de juin dont God of War et un jeu Naruto.

Comme tous les mois depuis quelque temps, les jeux PlayStation Plus s’annoncent avant d’être annoncés. C’est cette fois le site espagnol AreaJugones qui croit connaître la liste.

Ce mois de juin est un peu particulier pour Sony qui a commencé à déployer son nouveau service sur abonnement PlayStation Plus et va continuer tout au long du mois en Amérique du Nord avant d’arriver en France le 23 juin prochain. Que ce soit pour les futurs abonnés PS+ Essential, Extra ou Premium, trois jeux sont murmurés parmi les titres mensuels offerts.

Parmi les jeux possibles, on trouve God of War, un titre qui figure pourtant dans la Collection PlayStation Plus des jeux PS4 mis à disposition des abonnés PS5. Et de relancer l’interrogation autour de la disparition possible de la bibliothèque bonus dans la nouvelle formule d’abonnement…

Les possibles jeux PS+ de juin

Les jeux devraient être disponibles aux abonnés PlayStation + dès le 7 juin et jusqu’au 5 juillet :

God of War (PS4)

Naruto To Boruto : Shinobi Striker (PS4)

Nickelodeon All-Star Brawl (PS4, PS5)

On ne présente plus God of War, jeu phare de la PS4, qui remet Kratos sur le devant de la scène. Le plus célèbre chauve tatoué de la PlayStation est cette fois accompagné de son fils Atreus et poursuit sa vengeance pour la mort de sa femme.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Naruto To Boruto : Shinobi Striker est un jeu multijoueur en ligne dans lequel on retrouve les personnages emblématiques de la saga Naruto. A vous les combats avec des styles marqués pour chaque ninja en devenir. Et les dernières mises à jour sont intégrées, dont le Season Pass 4 et les suivants.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Enfin, Nickelodeon All-Star Brawl amusera petits et grands dans un autre jeu de combat dans l’univers des célèbres personnages Nickelodeon, de Bob l’éponge aux Tortues Ninja. Ce jeu veut se présenter comme un concurrent de Super Smash Bros et mise sur les mêmes atouts de compétitivité.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.