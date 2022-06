Le Sony Xperia 1 IV est un modèle de réparabilité d’après ce démontage

Une vidéo proposant un démontage du dernier flagship de Sony vient de faire son apparition et le compare au Xperia 1 III. Elle annonce également de bonnes nouvelles côté réparabilité.

Sony vient récemment sortir son Xperia 1 IV, un smartphone qui apporte son lot de nouveautés avec son application Music Pro et son mode Game enhancer, mais surtout avec un zoom optique continu entre les focales 85 mm et 125 mm. Ce zoom, qui offre un grossissement entièrement optique allant de x3,5 à x5,2, est la principale nouveauté de ce smartphone et il nous est maintenant possible de l’observer de l’intérieur grâce à cette vidéo de la chaîne YouTube chinoise WekiHome.

Un smartphone avec des composants facilement amovibles

Cette vidéo nous offre un démontage complet du Xperia 1 IV qui semble être relativement modulaire et facile à réparer en cas de dommage puisque la majorité des composants sont simplement maintenus ensemble par des vis, ce qui est également le cas de la prise jack que renferme le smartphone.

Le Xperia 1 IV exploite le même capteur Sony IMX650 qui était utilisé autrefois sur les Huawei P30 et P30 Pro. Son module photo plus performant n’est pourtant pas beaucoup plus grand que celui du Sony Xperia 1 III qui lui ne pouvait basculer qu’entre 70 mm et 105 mm.

Quelques obstacles subsistent

Sony utilise ici de la colle sur le dos du smartphone ainsi que sur la large batterie de 5000 mAh pour les garder en place. Il semble également que le remplacement de l’écran du smartphone nécessite un démontage de la majeure partie des composants du téléphone pour pouvoir être effectué.

À l’arrière de l’écran, on retrouve un ruban de cuivre qui aide à dissiper la chaleur de la puce utilisée dans le smartphone, le Snapdragon 8 Gen 1 qui a tendance à chauffer. Cette puce représente une montée en gamme classique par rapport au Snapdragon 888 utilisé dans le Xperia 1 III.

Le Xperia 1 IV reprend en partie la fiche technique du Xperia 1 III et est désormais disponible depuis quelques jours en France au tarif élevé de 1400 euros.

