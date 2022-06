Sony Inzone M3 et M9 : des écrans PC pensés… pour PlayStation 5

Voici les premiers moniteurs de Sony. Pensés pour le gaming, ils s'adaptent particulièrement au jeu PC, mais aussi à la PS5.

Sony semble avoir des velléités d’expansion sur le terrain du gaming PC. Ce 28 juin, la marque connue — entre autres — pour ses consoles de jeu débarque dans le game des accessoires PC avec une toute nouvelle gamme de casques ainsi que deux moniteurs, les Sony Inzone M9 et M3. Leur particularité ? Des caractéristiques pensées pour la PS5.

Du Full HD et de la 4K

Alors que les joueurs et joueuses PC ont tendance à chercher des écrans 1440p à 144 Hz, Sony annonce deux écrans de 27 pouces qui reprennent les définitions proposées par la PlayStation 5. Ainsi, l’Inzone M9 affiche de la 4K à 144 Hz, tandis que l’Inzone M3 gère du Full HD jusqu’à 240 Hz, tous les deux par le biais d’une connectique HDMI 2.1 (x2), DisplayPort 1.4 (x1) ou USB-C (x1). On retrouve évidemment du VRR pour éviter les déchirements (via Nvidia G-Sync sur PC).

Il s’agit de dalles IPS avec un rétroéclairage Full Array, avec un temps de réponse de seulement 1 ms (gris à gris). Les deux sont compatibles HDR (HDR10 et HLG), avec la certification DisplayHDR400 pour le M3 et DisplayHDR600 pour le M9. Ce dernier couvre par ailleurs 95 % de l’espace DCI-P3 selon les dires de Sony, pour une très large représentation des couleurs.

On retrouve également trois ports USB-A sur ces écrans, permettant d’y connecter un clavier, une souris et un casque, qui pourront ainsi contrôler deux PC (ou 1 PC et 1 console) branchés à l’écran.

Des écrans PC pensés pour la PS5

Fort de son expérience sur le marché du gaming avec sa marque PlayStation et de l’image avec ses téléviseurs Bravia, Sony certifie ses écrans « Perfect for PS5 ». La console reconnait automatiquement l’écran auquel elle est raccordée pour adapter les meilleurs paramètres HDR possibles et ainsi permettre d’afficher un maximum de détails à l’image, y compris dans les scènes les plus dynamiques. De plus, ces moniteurs reconnaissent le contenu lancé depuis la PlayStation 5 pour passer automatiquement du mode Jeu (à la latence réduite) au mode cinéma (pour une image mieux calibrée).

À cela s’ajoute un hub de contrôle pour assigner un mode spécifique d’affichage ou de diffusion audio pour chaque application/chaque jeu, gérer les paramètres classiques (luminosité, contraste…), afficher un compteur de FPS, un timer dans les parties ou encore un viseur. Tout est prévu pour vous permettre d’être dans les meilleures conditions pour réaliser le TOP 1 de votre vie.

Un prix élevé

Cette attention au détail, jusque dans la conception du pied pensée pour maximiser l’espace et le confort de jeu sur un bureau, présente un coût. Pour le Sony Inzone M9, il faut compter 1099 euros. Le prix de l’Inzone M3 n’est pas encore connu. À ce prix, on peut presque s’offrir le QD-OLED de 34 pouces d’Alienware (certes en 1440p, donc moins adapté à un usage console). Le choix n’est pas simple…

Vous pouvez retrouver notre test complet du Sony M9 pour vous faire une idée plus complète du produit.

