PS Plus Premium : attention, vos sauvegardes PS5 sont incompatibles cloud gaming

Sony a lancé sa nouvelle offre d'abonnement au PlayStation Plus. Le forfait Premium permet de jouer aux jeux vidéo en streaming grâce au cloud gaming. Problème : vous n'aurez pas le droit à vos sauvegardes si vous jouez aussi sur PS5.

Voilà une situation bien ubuesque pour un service d’abonnement tout neuf lancé à 16,99 euros par mois. Si vous êtes un joueur PS5, la dernière console en date de Sony, et que vous êtes abonné au tout nouveau PlayStation Plus Premium, le meilleur abonnement de Sony, vous serez peut-être pénalisé dans votre expérience de jeu.

Le niveau d’abonnement Premium compte parmi l’un de ses grands avantages l’accès aux jeux en streaming grâce au cloud gaming. Il remplace ainsi le service PlayStation Now proposé par Sony auparavant. Malheureusement, pour des raisons techniques, vous ne pourrez pas retrouver vos sauvegardes de jeux sur le service de cloud, ou seulement sous certaines conditions très particulières.

Sony ne sait pas gérer son changement de génération

Voici le scénario : vous lancez le jeu Marvel’s Spider-Man: Miles Morales auquel vous avez déjà joué quelques heures sur PS5, mais cette fois depuis le service de streaming, que ce soit sur PC ou sur PlayStation. Le jeu n’est peut-être plus installé, ou vous souhaitez y jouer sur votre lieu de vacances sur un PC portable, peu importe ! Vous payez le PlayStation Plus Premium et vous comptez bien utiliser votre abonnement pour jouer en cloud gaming.

Et là c’est le couac : le service ne trouve aucune sauvegarde disponible dans le cloud. Obligé de recommencer le jeu à zéro et refaire les mêmes missions. Pourtant vous vous êtes bien assuré de transférer vos sauvegardes de jeu PS5 dans le cloud grâce au PlayStation Plus.

La raison est assez simple : le service de cloud gaming de Sony utilise pour le moment des PlayStation 4 et la marque ne sait pas gérer le changement de génération de console. Et pour cause, le format des sauvegardes de jeux sur PS4 n’est pas le même que sur PS5.

L’inconvénient qui devient un problème

Au lancement de la PlayStation 5, cela avait déjà valu quelques problèmes pour Sony. Certains jeux ont dû être mis à jour pour permettre l’importation de la sauvegarde PS4 vers le jeu en version PS5. De quoi continuer sa partie une fois que l’on a changé sa console pour la nouvelle génération.

Ici, l’inconvénient rattrape une nouvelle fois Sony et devient un vrai problème au visage de l’utilisateur. Puisque le service de streaming tourne sur des PS4, vous ne pouvez pas retrouver vos sauvegardes PS5, même si elles sont transférées dans le cloud. Si vous lancez une nouvelle partie en cloud gaming et que vous avez le malheur de continuer votre partie sur PS5 avec l’importation de sauvegarde, vous allez créer une bifurcation et séparer votre sauvegarde. Imaginez que vous vous tenez devant la mission numéro 3 en cloud gaming. Vous importez la sauvegarde sur votre PS5 et vous réalisez cette mission 3 puis la mission 4. Comme les formats sont incompatibles, la prochaine fois que vous lancez le jeu en cloud gaming, vous serez toujours devant la mission 3 : votre progression sur PS5 ne sera pas enregistrée.

Pour faire plus simple : il est impossible de passer du cloud gaming à la PS5 ou inversement et de garder sa progression. On parle ici dans l’hypothèse où vous souhaitez jouer sur PS5 aux jeux… en version PS5.

La solution : ne plus jouer aux jeux en version PS5

Car il existe tout de même une solution : jouer aux jeux PlayStation en version PS4 sur votre PS5 grâce à la rétrocompatibilité. Le format de fichier est bien compatible dans ce cas et vous pouvez bien profiter du service de cloud gaming. Dans ce cas de figure, vous ne profiterez pas vraiment de la puissance de la PS5 ou du support de la DualSense. Adieu le raytracing dans Marvel’s Spider-Man: Miles Morales par exemple.

Les plus patients devront attendre que Sony propose de faire tourner les jeux en version PS5 depuis le cloud gaming. Seulement alors il sera possible de partager la même progression entre le cloud gaming et la PS5.

Et chez la concurrence ?

Difficile de ne pas évoquer la situation dans l’écosystème Xbox. Chez Microsoft, toutes les sauvegardes de jeux sont enregistrées automatiquement dans le cloud depuis le lancement de la Xbox One en 2013 et gratuitement (le stockage dans le cloud est payant chez PlayStation). La firme a même proposé une mise à jour sur Xbox 360 pour proposer de transférer ses sauvegardes de l’époque. Les sauvegardes sont alors parfaitement synchronisées que ce soit sur PC, consoles Xbox One et Xbox Series ou en cloud gaming. Vous pouvez toujours retrouver votre progression.

