Comment partager son compte sur PlayStation 5 ?

Vous avez un PlayStation 5 et donc vous avez certainement un compte PlayStation Network. Savez-vous que vous pouvez partager votre compte, et donc votre ludothèque dématérialisée, avec une autre console PS5 ? Une opération très simple et rapide que nous détaillons dans ce tutoriel.

Sony nous permet de partager un compte PlayStation en toute simplicité. Cela peut permettre de mutualiser deux ludothèques par exemple ou simplement laisser un ami ou un membre de votre famille jouer à un jeu sans avoir à l’acheter. L’opération est très simple et presque transparente au quotidien.

Comment partager son compte PlayStation ?

Prérequis :

Avant de vous lancer dans ce tutoriel, veuillez bien lire les lignes qui suivent.

Le point le plus important est que vous devez avoir une totale confiance en la personne avec qui vous allez partager votre compte. En effet, il aura accès à vos contenus, vos jeux et vos avantages PS+.

Vous devez avoir tous les deux la même console PlayStation, car il est impossible de partager un compte d’une PS4 avec une PS5 par exemple.

Soyez conscient que ce partage n’est opérationnel que sur une PlayStation à la fois.

Comment partager son compte sur PS5 ?

Le partage se configure en deux étapes, en premier lieu sur votre console et ensuite sur celle avec laquelle vous allez partager votre compte.

Votre console :

Tout d’abord, connectez-vous à votre compte votre PlayStation 5.

Rendez-vous sur l’écran des Paramètres PS5 et sélectionner Utilisateurs et comptes -> Autre -> Partage de console et jeu hors ligne.

Si cela n’est pas déjà le cas, sélectionnez Ne pas désactiver.

Sur la seconde console :

Connectez-vous au PSN en créant un nouvel utilisateur, entrez le mail et le mot de passe du compte qui doit être partagé.

Rendez-vous ensuite sur l’écran des Paramètres PS5 et sélectionner Utilisateurs et comptes -> Autre -> Partage de console et jeu hors ligne.

Sélectionnez alors Ne pas désactiver.

L’opération est terminée, vous pouvez maintenant, sur la seconde console, télécharger les jeux dématérialisés et profiter des avantages du PS+. Attention, il n’est pas possible de jouer en même temps à un même titre, à moins d’être hors ligne.

