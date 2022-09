Sony a dévoilé la liste des jeux offerts aux abonnés PlayStation Plus pour le mois d'octobre. Si vous avez une PS4 ou une PS5 et que vous êtes abonné au PlayStation Plus Essential ou mieux, c'est par ici.

Comme toujours, Sony dévoile dans la dernière semaine du mois les jeux qu’il sera possible de télécharger gratuitement le mois suivant pour les abonnés au service PlayStation Plus. Que vous ayez souscrit au PlayStation Plus Essential, Extra ou Premium, vous aurez le droit dès le mois d’octobre de télécharger gratuitement ces jeux habituellement payants.

La liste des jeux offerts en octobre 2022

Les jeux suivants seront disponibles du 4 au 31 octobre 2022.

Hot Wheels Unleashed – PS4 et PS5

Injustice 2 – PS4

Superhot – PS4

Depuis la refonte du service en juin, c’est peut-être le mois le plus faible proposé par Sony pour son service de jeu vidéo. Les joueurs pourront tout de même se mettre sous la dent l’excellent Superhot s’ils ne l’ont jamais découvert jusque-là.

Injustice 2 est aussi une bonne référence à essayer. Le jeu de combat développé par le studio derrière la licence Mortal Kombat s’essaie ici à l’univers DC Comics avec notamment Superman, Batman et tous les autres. De quoi régler l’éternel conflit entre les deux super héros sans crier Martha.

Pour les abonnés PlayStation Plus Extra et Premium, les ajouts de nouveaux jeux au catalogue seront annoncés plus tard dans le mois, précise Sony.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.