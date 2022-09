PlayStation Stars : gagnez des cadeaux en jouant à la console

Sony annonce le lancement de son programme PlayStation Stars. Il s'agit d'un programme de fidélité permettant de gagner des points en jouant et de les échanger contre des objets de collection numérique.

« Quelle période passionnante pour PlayStation ! ». Voilà comment commence le billet de blog de Sony annonçant le lancement de PlayStation Stars. D’abord disponible en Asie — à partir du 29 septembre –, ce programme de fidélité sera déployé en Amérique du Nord et du Sud, ainsi qu’en Europe et en Australie dans le courant du mois d’octobre.

PlayStation Stars, qu’est-ce que c’est ?

En téléchargeant l’application PlayStation App sur iOS ou Android ou en se rendant sur le site PlayStation.com, il va être possible d’accéder à l’expérience PlayStation Stars. Celui-ci vous proposera alors différentes activités consistant à vous connecter, à jouer à un jeu bien précis, à gagner un trophée particulier, à compter parmi les premiers à platiner un jeu, etc.

Sony donne pour exemple l’une des premières campagnes à être mise à disposition des joueurs. Baptisée « Appuyez sur Play / 1994 », elle demande aux joueurs et joueuses de lancer un jeu trouvé grâce à des indices basés sur des chansons.

Une interface arrivera ensuite directement sur les consoles de PlayStation.

Qu’est-ce qu’on gagne avec PlayStation Stars ?

En remplissant ces objectifs, les joueurs et joueuses remporteront ainsi des points de fidélité et des objets de collection numérique. Les points de fidélité pourront être échangés par des fonds pour le porte-monnaie PSN, certains produits du PlayStation Store ou des objets de collection numériques exclusifs.

Il est donc possible d’obtenir du crédit pour acheter des jeux en jouant. Une bonne nouvelle pour celles et ceux qui passent beaucoup de temps devant la console.

Ce programme de fidélité n’est pas sans rappeler le programme Microsoft Rewards qui permet de gagner des points avec les services de Microsoft. On peut notamment en accumuler en remplissant des quêtes sur Xbox consistant à… lancer un jeu du Game Pass, remporter des succès, etc.

Des objets de collection numériques ?

Les objets de collection numériques viennent se stocker dans une vitrine virtuelle et représentent « des objets appréciés des fans de PlayStation ». En rejoignant le programme, tous les membres recevront l’objet Télescope Stargazer tandis que les premiers objets à collectionner incluront Punto le gondolier d’Ape Escape 2, la PocketStation, Toro et Kuro, « et bien d’autres ».

L’idée, comme pour les trophées, est de comparer sa collection avec ses ami·e·s. Si un système de rareté est mis en place, l’échange et la vente ne sont pas prévus.

Sony tient également à préciser que si cela ressemble beaucoup à des images de singes que l’on voit pulluler sur internet ces dernières années, il ne s’agit pas de NFT. Ils ne sont pas uniques et ne reposent pas sur la blockchain.

Plus tu payes, plus tu gagnes

Si l’abonnement PlayStation Plus n’est pas obligatoire pour rejoindre ce programme, les abonné·e·s recevront des points supplémentaires pour tous les achats directs sur le PlayStation Store.

Quatre niveaux de statut seront à débloquer en fonction des trophées rares remportés ou du nombre de jeux achetés sur le PlayStation Store (mais pas en boîte…). Plus votre niveau sera élevé et meilleurs seront vos avantages.

Quand sera disponible PlayStation Stars

PlayStation Stars est disponible depuis le 29 septembre en Asie (dont le Japon) et arrivera en Amérique le 5 octobre. Enfin, l’Europe et l’Australie seront servis le 13 octobre.

