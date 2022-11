On connait la liste des jeux qui seront offerts sur le PlayStation Plus en décembre 2022. En tête de pont, on retrouve notamment la trilogie Mass Effect Édition Légendaire.

Comme tous les mois, Sony propose aux abonnés au PlayStation Plus de découvrir trois nouveaux jeux à ajouter gratuitement à leurs comptes, sans frais en supplément de l’abonnement.

Tant que le joueur a un abonnement actif, les jeux restent accessibles, sans question de présence dans un catalogue.

Les jeux offerts en décembre 2022

Voici les jeux qui seront proposés en décembre 2022 sur PlayStation Plus.

Mass Effect Édition Légendaire (PS4)

Biomutant (PS5/PS4)

Divine Knockout (PS5/PS4)

La tête d’affiche du trio est sans aucun doute Mass Effect. L’édition légendaire reprend la trilogie et l’adapte aux consoles modernes avec de nombreuses améliorations graphiques et des corrections de bugs. Un chef-d’œuvre du RPG occidental à découvrir pour tous les amateurs de science-fiction.

L’autre gros morceau est Biomutant, publié par THQ Nordic (Embracer) et sorti à la mi-2021. Ce jeu d’action-RPG avait reçu un accueil critique mitigé à sa sortie, mais offert dans un abonnement, il pourrait se trouver un nouveau public.

Pour les amateurs de jeux compétitifs, il faudra plutôt se tourner vers Divine Knockout qui met en scène des personnages mignons dans un environnement 3D très coloré.

Comme souvent, on doit cette liste de jeux à Bilbil-kun sur Dealabs. Sony devrait confirmer la liste dans les prochaines heures de façon officielle.

