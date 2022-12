MyPSYear : comment connaître ses Temps Forts (ou Wrap Up) 2022 sur PlayStation 5 et PS4 ?

L’année 2022 se termine et Sony PlayStation vous propose de participer à sa campagne Wrap Up (Temps Forts). Le concept ? Obtenir un résumé de votre activité vidéoludique sur PS4 et PS5, que vous êtes encouragé à partager via le mot-dièse #MyPSYear2022 ! Comment connaître ses Temps Forts (ou Wrap Up) 2022 sur PlayStation ? Suivez donc ce tuto ultrarapide.

Si Sony PlayStation a un talent, en plus de faire de belles machines et de bons jeux, c’est bien sa capacité à faire vivre sa communauté. Le Japonais vous propose en décembre de découvrir un récapitulatif de votre année sur PlayStation 5 et PS4. Des temps forts qui sont aussi à partager sur les réseaux sociaux avec le mot-dièse #MyPSYear2022. La procédure est enfantine et nous allons vous détailler (très rapide) marche à suivre pour connaître vos Temps Forts PlayStation 2022.

Comment connaître ses Temps Forts (ou Wrap Up) 2022 sur PlayStation ?

Avant de vous lancer, il faut savoir que Sony va consulter les données stockées sur votre console avant de les agréger pour vous.

Prérequis :

Pour consulter ces informations, PlayStation doit donc accéder à votre machine et pour cela, il faut que vous lui en ayez donné l’autorisation. Pour accéder à Wrap Up 2022 vous devez :

Être majeur , donc avoir 18 ans ou plus.

, donc avoir 18 ans ou plus. Avoir joué au minimum 10 heures entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022.

Dans Paramètres → Utilisateurs et comptes → Confidentialité → Données que vous fournissez, sélectionnez Complet pour accepter la collecte complète des données.

Si vous ne respectez pas un seul de ces prérequis, PlayStation ne pourra pas créer votre résumé de l’année.

Comment connaître ses Temps Forts (ou Wrap Up) 2022 sur PlayStation en moins de 5 secondes ?

Pour accéder à vos Temps Forts de l’année 2002, rendez-vous à l’adresse suivante :

https://wrapup.playstation.com/fr

La page qui s’affiche vous propose de vous connecter avec votre compte PlayStation. Au bout de quelques secondes s’affichera devant vous le résumé de votre année.

Par exemple, vous découvrirez le nombre d’heures de jeu total, vos trophées, les jeux qui vous ont le plus captivé dans l’année. C’est amusant, et nous avons même accès des statistiques mondiales sur les principaux titres de Sony.

Par exemple le nombre total de flèches ayant atteint leur cible dans Horizon Forbidden West, ce qui nous donne plus de 11 milliards de flèches tirées par les joueurs du monde entier.

Nous vous laissons consulter ses informations et surtout les partager avec vos amis avec le hashtag #MyPSYear2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.