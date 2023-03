PS Plus Essential : les jeux offerts en avril 2023

Sony a officialisé la liste de jeux inclus dans son abonnement PlayStation Plus en avril 2023.

Le printemps est là, ce qui veut dire que le mois d’avril approche à grands pas. C’est donc le moment idéal pour Sony pour dévoiler les jeux offerts aux abonnés PlayStation Plus à partir de la semaine prochaine.

Les jeux PlayStation Plus offerts en avril 2023

Du 4 avril jusqu’au 1er mai, les abonnés au PlayStation Plus Essential, Extra ou Premium pourront récupérer gratuitement les jeux suivants :

Meet Your Maker (PS4 et PS5)

Sackboy: A Big Adventure (PS4 et PS5)

Tails of Iron (PS4 et PS5)

Amusant que pour le mois où il ne faut pas se découvrir d’un fil, Sony décide d’offrir un jeu dont le protagoniste est une boule de fils de laine…

Les jeux PS+ d’avril en détails

Meet Your Maker est un jeu entre construction et FPS pouvant tour à tour rappeler Minecraft, Doom ou Mighty Quest For Epic Loot. Le but est de construire une base, puis d’aller piller celles des autres joueurs et joueuses.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Sackboy: A Big Adventure vous remet dans la peau de Sackboy, adorable poupée de laine qui va devoir parcourir de nombreux niveaux en évitant les nombreux obstacles qui se dresseront sur sa route. Un jeu de plateforme incontournable.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Tails of Iron est un Action RPG à la direction artistique sombre et marquée et aux combats exigeants et punitifs.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.