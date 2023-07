PS Plus Extra et Premium : il y a le meilleur jeu de 2021 dans les nouveautés de juillet 2023

On connaît les jeux ajoutés aux catalogues PS Plus Extra et PS Plus Premium en juillet 2023. Vous pourrez y jouer sur PS5 et PS4 sans coûts supplémentaires.

Les abonnés et abonnées au PlayStation Plus Extra et Premium peuvent découvrir les nouveaux jeux qui rejoindront leur catalogue de titres disponibles en juillet 2023. Ceux-ci seront accessibles sur les consoles de jeux PS4 et PS5.

Les jeux PS+ Extra et Premium ajoutés en juillet 2023

À partir du 18 juillet 2023, sur PS+ Premium et PS+ Extra, vous aurez accès à la liste des jeux vidéo suivants sans avoir à payer plus d’argent si vous êtes déjà abonné.

It Takes Two – PS4, PS5

Sniper Elite 5 -PS4, PS5

The Ascent – PS4, PS5

World War Z – PS4, PS5

Snowrunner – PS4, PS5

Undertale – PS4

Bob l’éponge : bataille pour Bikini Bottom – PS4

Melty Blood: Type Lumina – PS4

Dysmantle – PS4, PS5

Circus Electrique – PS4

Dynasty Warriors 9 – PS4

Samurai Warriors 5 – PS4

My Little Pony: A Maretime Bay Adventure – PS4, PS5

Fast & Furious: Spy Racers L’ascension de SH1FT3R – PS4, PS5

Monster Jam Steel Titans – PS4

Toute la rédaction de Frandroid parlera ici d’une seule voix : jouez à It Takes Two. Assurons-nous que le message passe bien : jouez à It Takes Two. Le meilleur jeu de 2021 et le meilleur jeu de coopération qui soit. Mettez-vous à deux devant une console et profitez de cette aventure exceptionnelle, belle, touchante et amusante. Bref, jouez à It Takes Two.

Au-delà des ajouts listés ci-dessus, il faut aussi noter quelques arrivées dans le catalogue PlayStation Classics dédié aux jeux rétro dans l’abonnement Premium.

Gravity Crash Portable – PS4, PS5

Twisted Metal – PS4, PS5

Twisted Metal 2 – PS4, PS5

Ah oui, encore une chose. Jouez à It Takes Two !

