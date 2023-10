PS Plus Premium : une centaine de films Sony en streaming sur votre PS5

Sony offre désormais aux joueurs PlayStation et membres PS Plus la possibilité d'acheter et streamer des films Sony en haute qualité avec l'application Sony Pictures Core.

Sony veut offrir aux joueurs PlayStation le meilleur des films issus de son studio Sony Pictures Entertainment. La société vient d’annoncer qu’elle mettait à disposition des joueurs PS5 et PS5 son service Sony Pictures Core, anciennement intitulé Bravia Core. Avec à la clé des centaines de films à acheter, louer ou streamer dans une qualité d’image optimale.

Un service de VOD et SVOD Sony sur votre PlayStation

Déjà présent sur les téléviseurs Sony Bravia XR, l’application Sony Pictures Core propose jusqu’à’à 2000 films du catalogue du studio et ce que dans une qualité proche du Blu-ray : le bitrate peut atteindre jusqu’à 80 Mb/s, bien au-delà des services comme Netflix, Prime ou Apple TV+. De quoi profiter d’une image 4K HDR sans artefact de compression.

Pour ce relancement sur les consoles PlayStation, Sony Pictures Core promet un catalogue plus ou moins récent avec des titres comme Spider-Man: Across the Spider-Verse, Uncharted, Bullet Train ou encore Le Challenge. S’agissant de vidéo à la demande et non de SVOD, les films présents pourront être mis à disposition sur la plateforme quelques mois après leur sortie en salle. C’est notamment le cas du film Gran Turismo qui devrait arriver d’ici à la fin de l’année.

Les joueurs PS4 et PS5 pourront ainsi acheter des films Sony en accès anticipé et exclusivement sur l’application Sony Pictures Core. Mieux encore, les membres PlayStation Plus Premium et Deluxe auront accès à un catalogue d’une centaine de films du studio mis à jour périodiquement. Au lancement, on y retrouvera des films comme Looper, Elysium, Resident Evil Damnation ou encore Kingsglaive: Final Fantasy XV.

Pour installer l’application, rendez-vous dans la section Media de l’accueil de votre console PlayStation.