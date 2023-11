PlayStation Plus : voici les jeux de décembre 2023

Sony vient d'annon cer les jeux offerts aux abonnés PlayStation Plus Essential, Extra et Premium. Au programme : de la course de briques, du nettoyage de briques et... du sable.

Novembre se termine, les guirlandes et autres décorations de Noël commencent à orner les bâtiments… ça ne fait aucun doute, les fêtes de fin d’année approche [insérer ici un mème dépasser de Noël Mamère dans un cadre de plus en plus serré]. In extenso, cela veut également dire que nous arrivons en décembre.

Un nouveau mois signifie une nouvelle fournée de jeux dans les services par abonnement, dont le PlayStation Plus. Voici donc la liste des jeux offerts aux abonnés Essential, Extra et Premium en décembre 2023.

Pour aller plus loin

PlayStation Plus Essential, Extra ou Premium : quelles sont les différences et lequel choisir ?

Les jeux offerts sur le PS Plus en décembre 2023

Pour cette fin d’année, Sony reste assez timide et ne propose pas une débauche de titres AAA. Cela ne veut pas dire pour autant que les jeux intégrés à l’offre ne valent pas le détour.

Dès le 5 décembre, vous pourrez donc récupérer :

Lego 2K Drive (PS4 et PS5)

Powerwash Simulator (PS4 et PS5)

Sable (PS5)

Ces trois jeux pourront être ajoutés à votre bibliothèque jusqu’au 1er janvier et resteront disponibles tant que vous êtes abonné à une offre PlayStation+.

Lego 2K Drive

Comme son nom le laisse le présager, Lego 2K Drive est un jeu de course automobile (et pas que) dans l’univers des célèbres briques danoises. Le tout se déroule dans un monde ouvert que vous pourrez évidemment modeler vous-mêmes.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Powerwash Simulator

Encore une fois, tout est dans le titre ! Powerwash Simulator (également appelé « Le meilleur jeu du monde » par certains membres de la rédaction dont nous tairons le nom) consiste à… laver des choses à grand coup de nettoyeur à haute pression. Commencez par des petits véhicules pour finir par nettoyer des manoirs ou des skate parks entiers… et plus encore.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Sable

Non, « Sable » n’est pas le nom de la matière que vous allez parcourir (même si c’est aussi le cas), mais celui du personnage que vous allez incarner. Vous allez ainsi l’accompagner dans une quête initiatique au travers des dunes et des ruines antiques, à pied ou à bord de votre aérocycle. Vous découvrirez alors qui est vraiment Sable derrière son masque.