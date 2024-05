PS Plus en juin : un jeu français récompensé et des classiques PS2

Sony a dévoilé la liste des jeux qui rejoindre le PS Plus en juin, une liste bien plus longue d'habitude puisque le constructeur lance son opération promotionnelle Days of Play.

C’est une offre bien plus fournie que d’habitude qu’offre Sony aux abonnés PlayStation Plus en juin. Normal, c’est prochainement le coup d’envoi de son opération promotionnelle des Days of Play.

Au programme donc, trois nouveaux jeux PS4 et PS5 à partir du 4 juin, mais des titres supplémentaires pour les abonnés Extra et Premium, qu’il s’agisse de classiques jeux récents, classiques PS2 et jeux PS VR2.

Les jeux du mois de juin sur le PS Plus

La nouvelle arrivée dans le PS Plus qui nous enchante le plus est à n’en pas douter Streets of Rage 4, nouvel opus de la saga culte signée Dotemu. Avec son gameplay hyper dynamique et addictif, ainsi que sa bande son inoubliable, c’est un petit bijou 2D à ne pas manquer.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Dans le reste de la liste, on retrouve le plutôt apprécié et sympathique jeu de plateforme Bob l’éponge : The Cosmic Shake ainsi que le jeu de catch AEW Fight Forever.

Pour les Days of Play, les abonnés Extra et Premium peuvent s’offrir 4 jeux supplémentaires, dont le très original jeu de pêche et d’exploration Dredge, mais aussi la version PS4 / PS5 de GTA : San Andreas.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Et ce n’est pas fini puisque les abonnés Premium vont bénéficier le 6 juin de 5 jeux compatibles PS VR2, mais aussi de trois classiques de la PS2 avec la présence de Tomb Raider Legend et Star Wars : The Clone Wars.

Jeux du mois de juin (disponibles le 4 juin pour tous les abonnés) :

SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake

AEW Fight Forever

Streets of Rage 4

EA Sports FC 24 (toujours disponible jusqu’au 18 juin)

Pack Roblox

Nouveaux jeux pour les abonnées Extra et Premium :

Dredge | PS4, PS5 (disponible le 29 mai)

Lego Marvel Super Heroes 2 | PS4 (disponible le 31 mai)

Cricket 24 | PS4, PS5 (disponible le 5 juin)

Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition | PS4, PS5 (disponible le 7 juin)

Jeux PS VR2 pour les abonnés Premium (disponibles le 6 juin) :

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord

Walkabout Mini Golf

Synth Riders

Before Your Eyes

The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapters 1 & 2

Jeux PS2 pour les abonnés Premium (disponibles le 11 juin) :

Tomb Raider Legend

Star Wars: The Clone Wars

Sly Cooper and the Thievius Raccoonus