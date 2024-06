PS Plus en juillet : le dernier Borderlands et un party game incontournable

Au programme ce mois-ci pour le PS Plus : des gros flingues, des trahisons et du hockey sur gazo... Ah non, presque.

C’est un petit mois de juillet de nous propose PlayStation dans les jeux du mois PS Plus. Si on a l’habitude de voir entre 5 et 10 jeux rejoindre le catalogue, ce sont cette fois seulement 3 titres qui pourront être téléchargés gratuitement par les abonnés du service.

Au programme, on retrouve le dernier opus de la franchise des amateurs de gros flingues et de blagues vaseuses, l’un des jeux cultes du confinement et un jeu pour se rafraîchir à l’approche des grosses chaleurs.

Les jeux de début juillet sur le PS Plus

On commence par Borderlands 3, qui fait son retour dans le PS Plus en ce début d’été. Alors que le film adapté de la franchise est prévue pour août dans les salles de cinéma, le dernier opus de la série met le paquet sur l’action, avec des combats plus nerveux et un arsenal toujours plus garni. à faire seul ou en coopération.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

L’autre jeu du mois, on ne le présente plus, c’est Among Us. Le party game du studio Innersloth vous fera travailler en équipe pour déceler l’assassin et donc l’imposteur au sein de plusieurs niveaux issus d’un vaisseau spatial. La recette de fous rires et trahisons fonctionne toujours aussi bien, encore plus maintenant que Discord est intégré nativement au système de la PS5.

Et pour les férus de hockey sur glace, le dernier NHL 24 est aussi disponible au téléchargement. Les abonnés actuels auront jusqu’au premier juillet pour télécharger les jeux PS Plus du mois de juin.

Borderlands 3 | PS4, PS5

NHL 24 | PS5

Among Us | PS5