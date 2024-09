Si Sony dévoile la PS5 Pro comme ça, ce sont des génies

Sony devrait présenter la PlayStation 5 Pro d’un jour à l’autre. La sortie d’Astro Bot est l’occasion parfaite pour dévoiler une console de jeu d’une nouvelle façon.

Nous sommes en septembre 2024 et la PlayStation 5 Pro serait sur le point d’être dévoilée par Sony. Les fuites concernant la console se multiplient, mais officiellement, le fabricant n’a pas dit un mot sur la nouvelle console de jeu.

On ne sait même pas comment la console sera annoncée : un simple article sur le blog officiel de PlayStation, une conférence de presse en direct sur Internet, ou alors… une façon bien plus maligne de dévoiler une console et créer la viralité ?

Astro Bot : une ode à PlayStation

Ce vendredi 6 septembre, Sony lance le jeu Astro Bot en exclusivité sur PlayStation.

Tout comme le jeu Astro’s Playroom offert avec la PS5, il s’agit à la fois d’un jeu de plateforme qui promet d’être excellent, mais aussi d’une célébration de toute l’histoire de PlayStation.

Astro Bot promet d’être une célébration de PlayStation // Source : Sony

Ainsi Astro Bot va voyager de niveau en niveau à l’aide du Dual Speeder, un vaisseau en forme de manette DualSense. Le but du jeu est de sauver quelque 300 robots perdus dans l’espace, dont plusieurs à l’effigie de mascottes de l’histoire PlayStation : Spike d’Ape Escape, Ratchet, Kratos, Nathan Drake ou encore Crash Bandicoot.

Comme Astro’s Playroom, on s’attend à ce qu’Astro Bot face le plein de clins d’œils des différents matériels liés à la PlayStation : les manettes, les cartes mémoires, les disques, les design des différentes consoles.

Un coup de génie à la Kojima ?

L’alignement du calendrier serait trop beau pour ne pas en profiter. Dans cette ode à sa console de jeu, Sony pourrait être bien avisé d’y glisser quelques informations sur sa future PlayStation 5 Pro.

À partir de cette idée, on peut tout imaginer : une présentation complète de la console à travers Astro Bot ? Cela nous semble peut-être trop ambitieux et un secret trop important à garder pour l’équipe de développement du jeu pour ne pas fuiter.

Une solution plus simple serait un message caché à la fin du jeu, comme un QR Code qui pourrait emmener le joueur vers un site spécial ou une vidéo YouTube non répertoriée.

De cette façon, Sony s’assurerait de pouvoir développer ce site indépendamment du jeu, tout en étant prêt pour la sortie d’Astro Bot.

En 2014, Hideo Kojima a dévoilé le développement de Silent Hills à travers la démo jouable P.T. // Source : Konami

Sony ne serait pas le premier à préparer une annonce importante à travers un jeu. Les jeux en réalité alternée (ARG en anglais) ont déjà été utilisés par Valve pour dévoiler Portal 2, et Hideo Kojima qui a teasé un jeu Silent Hills (annulé depuis) à travers la célèbre démo gratuite P.T. sur PlayStation 4. Toutefois, jamais un fabricant n’a utilisé cette technique pour discuter d’une nouvelle console de jeu.

À l’ère des réseaux sociaux, de la viralité d’Internet, dévoiler au moins en partie une console de jeu à travers un jeu vidéo qui célèbre l’histoire des consoles du constructeur ? L’occasion semble trop belle pour ne pas être saisie par Sony.