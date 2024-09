1400 nouveaux jeux rétro débarquent sur PS4 et PS5 grâce à ce service de streaming

Déjà disponible sur PC, Xbox, l’Apple Store et le Google Play Store, l’abonnement Antstream Arcade avec son catalogue de plus de 1400 jeux old school débarque cette fois sur PlayStation.

Amateurs de jeux rétro, préparez-vous ! L’arrivée de l’abonnement Antstream Arcade – la plus grande plateforme de rétrogaming – sur le PlayStation Store avait déjà été teasée mi-août. Aujourd’hui, Game Rant vient d’annoncer la date de lancement, ce sera le 6 septembre sur PS4 et PS5.

À lire aussi :

PlayStation Plus Essential, Extra ou Premium : quelles sont les différences et lequel choisir ?

Des jeux Amiga, SNES, Atari, Megadrive…

Avec plus de 1 400 jeux au compteur, Antstream Arcade est à ce jour la plus grande plateforme de jeux rétro. On y retrouve essentiellement des jeux d’avant les années 2000, lancés à l’époque sur Atari, Megadrive, SNES, ZX Spectrum, Game Boy, Amiga ou encore Commodore 64. Un temps que les moins de vingt ans ne peuvent connaître…

Antstream Arcade propose également quelques jeux PS One // Source : Laura Balbarde – Unsplash

Antstream Arcade propose d’accéder à cet énorme catalogue, renouvelé régulièrement, en payant un abonnement au tarif très avantageux. Il y a deux formules au choix : un abonnement annuel à 39,99 euros ou un abonnement à vie à 99,99 euros.

Plateforme Nombre de jeux Amiga 201 Amstrad 35 Arcade 293 Atari 8-Bit 28 Atari 2600 28 Atari 5200 1 Atari 7800 11 Atari Lynx 5 Commodore 64 358 DOS 5 Game Boy 5 Megadrive 57 MSX 13 PS1 2 SNES 42 ZX Spectrum 351 MSX 2 1 Répartition de la ludothèque d’Antstream Arcade

De plus, ces jeux old school peuvent être joués d’une toute nouvelle manière avec le multijoueur en ligne et le support du multiplateformes.

À lire aussi :

Quelles sont les meilleures consoles rétrogaming et jeux vidéos rétro en 2024 ?

C’est la première fois que Sony accueille un service de cloud gaming tiers dans son écosystème réputé comme étant fermé.

Au-delà de l’enjeu financier, pour la plateforme de rétrogaming, attirer toujours plus d’abonnés suit une volonté culturelle. Ces partenariats avec Google, Apple, Microsoft et maintenant Sony naissent avant tout du désir de préserver un patrimoine vidéoludique.

Playstation App Télécharger gratuitement

Le saviez-vous ? Google News vous permet de choisir vos médias. Ne passez pas à côté de Frandroid et Numerama.