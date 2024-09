Le co-président de Sony rappelle son engagement pour le marché des consoles de jeu, mais avoue volontiers le potentiel du PC pour les affaires du constructeur.

La relation entre Sony et le monde du PC n’a cessé de s’intensifier alors que l’éditeur porte désormais ses jeux les plus emblématiques sur la plateforme Steam (Spider-Man, The Last of Us, Uncharted, God of War).

Le succès récent de Helldivers 2, un jeu multijoueur sorti simultanément sur PC et PlayStation 5 a cimenté cette stratégie sur deux fronts pour Sony.

Mais la console reste et restera une priorité pour le constructeur, contrairement à Microsoft qui met dorénavant toutes ces forces sur son portefeuille de licences fortes et ses services.

Une expérience toujours plus simple sur console

Hideaki Nishino, co-président de Sony Interactive Entertainment, a réitéré dans une interview au média japonais Nikkei (via PCGamer), la simplicité d’utilisation d’une console comme la PlayStation, notamment par rapport aux smartphones et au PC :

Je pense qu’avec les appareils mobiles, de nombreux jeux affichent des publicités et que les PC sont difficiles à configurer, alors qu’avec la PlayStation, dès que vous l’allumez, vous pouvez immédiatement profiter du contenu que vous avez acheté.

Une console aura en effet toujours le bénéfice de l’universalité matérielle : une configuration présente dans tous les foyers. L’expérience de jeu est donc en théorie la même pour tout le monde avec un travail simplifié pour les développeurs.

Les récentes générations apportaient cependant une granularité pouvant complexifier l’équation, celle des modes « Fidélité » et « Performance ». La PS5 Pro vise notamment à abroger cette confusion.

Les choses se sont compliquées récemment avec Microsoft qui impose à tous les studios de proposer des versions de leurs jeux pour la moins puissante Xbox Series S, une situation qui frustre de plus en plus les créateurs.

Le PC reste une opportunité massive

Cependant, le PC reste un marché très porteur pour Sony, qui avoue volontiers s’y investir pour accroitre sa part de marché global. Sur ce point, Microsoft a un temps d’avance (les jeux Xbox sortent quasi systématiquement sur PC désormais), mais vend beaucoup moins de consoles.

La stratégie devient donc incontournable, le PC comptant pour 43% du marché mondial du jeu vidéo, avec une belle croissance d’année en année. Mais sont-ils trop compliqués à configurer ?

Sans lancer une énième comparaison entre les deux plateformes, le PC s’est à la fois simplifié avec l’arrivée de plateformes comme Steam, et complexifié, avec des technologies toujours parfois complexes à aborder pour les nouveaux joueurs (DLSS, FSR, XeSS, Ray tracing, TAA / FXAA, G-Sync, FreeSync et j’en passe).

Les choses se sont améliorées, les constructeurs versent maintenant dans la pédagogie, les pilotes graphiques peuvent sélectionner les meilleurs paramètres pour vous. Mais c’est sans compter les mises à jour de jeu et d’OS parfois défectueuses, des processeurs parfois instables ou encore des pilotes étrangement peu performants.

Tout n’est donc pas tout rose ni tout noir, les deux, des joueurs seront toujours en recherche d’une expérience de jeu plus accessible et pratique. Les deux mondes cohabitent et se nourrissent l’un et l’autre pour Sony qui compte bien récupérer sa part du gâteau.