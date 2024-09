La PS5 Pro veut draguer les joueurs PC : pourquoi c’est peine perdue

La PS5 Pro ne serait-elle un argument supplémentaire de Sony pour convaincre les joueurs sur PC ? Ou simplement une nouvelle proposition convaincante pour les joueurs de son propre écosystème ?

Source : Sony PlayStation

Sony vient d’annoncer officiellement la PS5 Pro au cours d’une présentation éminemment technique qui s’est attardée sur les améliorations de la puissance graphique de la console. À travers le « Big three », Sony s’est focalisé sur trois dimensions technologiques de la PS5 : la puissance GPU brute, le ray tracing et l’upscaling par l’IA.

Étonnamment avare en détails, cette présentation semblait même prendre de la hauteur par rapport aux 50 minutes qu’avait dédié Sony pour la PS5 classique. C’est une surprise quand on peut analyser qu’elle cible avant tout les utilisateurs les plus exigeants, les power users, dans une stratégie pour attirer toujours plus les joueurs PC.

Opération séduction pour les joueurs PC

PlayStation est investi depuis des années sur le marché du PC : Days Gone, God of War, Spider-Man et récemment Ghost of Tsushima ont été livrés aux mains des joueurs sur Steam dans des portages globalement bien reçus.

Une présentation comme celle de la PS5 Pro apportait alors les arguments pour enfoncer le clou en faisant miroiter la fin du mode fidélité pour un mode performance à 60 FPS désormais démocratisé, les concessions graphiques en moins. Ce dernier est utilisé par près de 75% des joueurs sur PS5, il serait ici un minimum garanti pour les jeux optimisés PS5 Pro.

Sony Interactive Entertainment

L’arrivée du PSSR sur PS5 Pro est un autre argument du poids alors que seuls les PC peuvent actuellement exploiter l’IA et le machine learning dans leurs technologies d’upscaling (le DLSS de Nvidia ainsi que le XeSS d’Intel). De quoi réaliser que la PS5 Pro serait une machine de choix pour jouer aux récentes exclusivités éditées par Sony dans au moins d’aussi bonnes conditions qu’un PC respectable sans avoir à céder un rein.

Même son de cloche sur le ray tracing, une technologie de rendu des lumières bien plus réaliste qui a fait ses débuts dans les jeux en temps réel en 2018. Celle-ci peine encore à convaincre les joueurs sur PC qui y voient pour beaucoup une perte de performance considérable pour un gain de qualité négligeable. Et ce malgré des exemples probants comme Cyberpunk 2077, Alan Wake 2 et récemment Black Myth Wukong. Sur console, le travail de pédagogie reste de longue haleine, quatre ans après la sortie de la PS5.

Une quête perdue d’avance ?

Le marché du jeu PC est celui qui a le plus progressé en 2023 avec +3,9% par rapport à l’année précédente, contre +1,7% pour le marché des consoles. Xbox et PlayStation intègrent à leurs différentes échelles cette cible de joueurs dans leurs stratégies commerciales, dé-priorisant même la stratégie de l’exclusivité console qui prévalait jusqu’à maintenant.

On sait que Sony utilise ces sorties PC pour espérer convaincre les joueurs de se ruer sur une PS5 pour jouer à leurs suites selon Hermen Hulst, co-président de Sony Interactive Entertainment. Si la stratégie de Sony est de draguer les joueurs PC vers l’achat d’une PS5 Pro, alors le géant japonais ne connait visiblement pas bien cette communauté.

Sony Interactive Entertainment

Cette dernière a attendu parfois plusieurs années que les exclusivités PlayStation soient enfin jouables sur leur machine, elle comblera cette attente avec l’immense backlog qui l’attend encore, entre jeux indépendants, AA, triple AAA et jeux services en free-to-play chronophages.

Convaincre les indécis

Sony pourrait alors espérer convaincre les hésitants, les joueurs plus exigeants possédant possédant ou non une PS4 pour qui la PS5 n’atteint pas sa promesse et qui pourraient alors se diriger vers le monde du PC.

Quoi qu’on en dise, l’argument du prix pourrait s’appliquer, car il est tout simplement impossible actuellement d’acheter un ordinateur autour des 800 euros répondant aux promesses de la PS5 Pro.

On parle ici de jouer en 4K avec un pré-réglage graphique élevé et des effets de ray tracing on l’imagine proche du réglage Moyen. Faire tourner Black Myth Wukong en mode ray tracing complet à 60 FPS nécessite une carte graphique RTX 4080 coutant plus de 1000 euros, et ce même avec le DLSS activé. La PS5 Pro n’atteint pas ce niveau de rendu, mais s’en rapprocherait bien plus que le modèle classique selon les annonces de Sony.

Dans ce contexte, la PS5 Pro serait pour Sony le meilleur compromis pour les joueurs entre l’accès anticipé à ses propres jeux avec un niveau de qualité graphique et de performance plus proche du PC pour un tarif inférieur.

Alors que l’actuelle génération touche à fin, ces prochaines années seront riches en enseignement pour Sony, mais aussi pour Microsoft, sur la meilleure stratégie à adopter pour atteindre et même recruter le maximum de joueurs dans leurs écosystèmes.

Cet article est un édito de la rédaction. Il apporte un éclairage supplémentaire sur une actualité récente tout en permettant à l’auteur de développer son avis personnel et argumenté.