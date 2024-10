Enceinte nomade Sony LinkBuds Speaker, le relais de vos écouteurs

Sony étoffe sa gamme d’enceintes nomades avec l’arrivée sur le marché du modèle ultra compact LinkBuds Speaker. Fonctionnant sur batterie, elle peut prendre automatiquement le relais de vos écouteurs Sony lorsque vous rentrez chez vous.

Sony LinkBuds Speaker // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Quand on écoute de la (bonne) musique, on n’a pas forcément envie que cela s’arrête. Aussi, Sony a développé l’enceinte LinkBuds Speaker, un modèle extrêmement compact qui embarque une batterie capable de se synchroniser automatiquement avec les écouteurs LinkBuds S, LinkBuds Fit, LinkBuds Open, WF-1000XM5 et du casque WH-1000XM5 pour prendre le relais de ceux-ci. Bien entendu, l’enceinte doit être en mode veille lorsque vous rentrez chez vous et elle jouera alors la musique exactement là où vous vous êtes arrêté lorsque vous avez enlevé les écouteurs de vos oreilles. De quoi continuer à s’ambiancer !

Sony LinkBuds Speaker // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Arborant un design résolument moderne avec des lignes simples, l’enceinte est déclinée en noir ou gris clair avec un revêtement en tissu sur toutes ses faces. Sur la partie supérieure, il y a quelques boutons pour contrôler le volume, la lecture de la musique et pour décrocher ou raccrocher puisqu’elle peut être utilisée comme un kit mains libres avec son microphone intégré. Derrière, il y a un petit anneau qui permet de l’accrocher à peu près n’importe où. Sony a conçu cette enceinte pour qu’elle puisse aller dans toutes les pièces de la maison, dont la salle de bain ou la terrasse.

Sony LinkBuds Speaker // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Jusqu’à 25 heures de musique et une ambiance stéréo

La batterie se recharge sur le socle prévu à cet effet et qui reprend le même ton que l’enceinte. Sony promet jusqu’à 25 heures de musique continue (volume à 50%). 10 Minutes de recharge permettraient de profiter de l’enceinte pendant 70 minutes. Notez qu’il est possible d’associer deux enceintes pour créer une ambiance stéréo. Chaque unité est dotée d’un tweeter, d’un woofer et de deux radiateurs passifs. Elle est compatible Bluetooth multipoint (Android, iOS, Windows et MacOS) et supporte la technologie Google Fast Pair pour un appairage des plus simples.

Sony LinkBuds Speaker // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Une nouvelle application qui simplifie tout

Jusqu’ici, Sony proposait des applications différentes pour contrôler différents types d’enceintes, voire les casques et les écouteurs : AutoPlay, Headphones Connect et Music Center. La marque a enfin pris les remarques de ses utilisateurs et propose désormais une seule application baptisée Sound Connect App.

Elle peut être téléchargée immédiatement à l’ouverture de la boîte de l’enceinte LinkBuds Speaker depuis un QR Code ou via les plateformes de téléchargement d’applications pour Android et iOS. Elle sert aussi pour les écouteurs Sony LinkBuds Fit et LinkBuds Open, par exemple, et permet de contrôler la réduction de bruit, le cas échéant, et d’appliquer ou non la fonction Adaptive Sound Control ainsi que de personnaliser les commandes des écouteurs, par exemple.

Disponibilité et prix de l’enceinte Sony LinkBuds Speaker

La nouvelle enceinte Sony LinkBuds Speaker sera disponible début octobre pour un prix de 159 euros.