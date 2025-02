Panne historique du PSN : voici la manipulation pour débloquer vos jeux PlayStation

Le réseau PlayStation traverse sa plus importante crise depuis 2011. Depuis bientôt 24 heures, des millions de joueurs sont privés d’accès à leurs jeux dématérialisés et aux services en ligne. Voici ce que l’on sait.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Le PlayStation Network traverse actuellement sa plus importante crise depuis des années. Depuis samedi 9 février 2025, 02h53 heure de Paris, des millions de joueurs PS4 et PS5 sont confrontés à une panne massive qui paralyse l’ensemble des services PlayStation. Plus inquiétant encore : le silence de Sony face à cette situation exceptionnelle.

Pour l’heure, Sony n’a publié qu’un bref message sur X (anciennement Twitter) reconnaissant que « certains utilisateurs pourraient actuellement rencontrer des problèmes avec le PSN« , sans fournir plus de détails ni d’estimation sur la durée de la panne.

Sur la page officielle d’état des services PlayStation, tous les voyants sont au rouge :

Impossibilité de se connecter au PSN

Store PlayStation inaccessible

Jeux numériques verrouillés

Services de streaming (PS Plus) hors service

Applications de divertissement impactées

Le problème semble lié à un dysfonctionnement du système de vérification des licences, ce qui empêche même l’accès aux jeux solo ne nécessitant pas de connexion internet.

Une manipulation pour débloquer certains jeux

Il y a une solution temporaire découverte par la communauté pour débloquer les jeux dématérialisés, voici la manipulation à suivre :

Accéder aux paramètres de la PS5 Sélectionner « Utilisateurs et comptes » Aller dans la section « Autre » Choisir « Restaurer les licences »

Malheureusement, le processus peut prendre plusieurs minutes et ne fonctionne pas systématiquement pour tous les titres.

Nous continuerons de suivre la situation et mettrons à jour cet article dès que de nouvelles informations seront disponibles.