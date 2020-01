Voici le design du Sony Xperia 5 Plus : entre tradition et modernité

Voici les premières images du prochain smartphone de Sony, connu sous le nom Xperia 5 Plus. Il proposerait un tout nouveau design très élégant.

Entre tradition et modernité. Voici comment on pourrait facilement résumer ce qui semble être le design du prochain smartphone de Sony, même si, on le concède, la formule n’est pas des plus inspirées. Le fameux Onleaks, que l’on ne présente plus, a partagé des images de ce qu’il estime être le Xperia 5 Plus, un nom qu’il faudra encore confirmer.

Tradition d’abord, car de ces images on peut voir un retour de Sony à un design un peu plus « carré » avec des angles un peu plus marqués, notamment entre le dos et l’écran plat, et les bords du châssis. Cela n’est pas sans rappelé les premières rumeurs du prochain iPhone d’Apple, qui marquerait lui aussi un retour dans le passé avec un design proche de l’iPhone 4.

Modernité ensuite, car ce smartphone proposerait des éléments typiques de nos appareils modernes, à commencer par un écran borderless, mais sans encoche ni bulle, et un module photo à 3 capteurs au dos (en plus d’un capteur ToF).

Premières caractéristiques

C’est justement l’occasion de parler des premiers éléments communiqués par OnLeaks concernant ce nouveau smartphone.

L’écran plat OLED aurait une diagonale d’environ 6,6 pouces, toujours au format 21:9. Il serait donc aussi imposant que le Xperia 1 (6,5 pouces) lancé il y a un peu moins d’un an, et dévoilé au MWC 2019.

Toujours à l’avant, Sony aurait réussi à intégrer deux haut-parleurs (stéréo), une belle prouesse avec des bords d’écran aussi fins. On peut également relever un lecteur d’empreinte sur la tranche, comme on connait chez Sony depuis plusieurs générations de smartphone.

Côté connecteur, on peut observer l’intégration d’un port USB-C sous le smartphone, et un port jack 3,5 mm sur la tranche supérieure. Les dimensions du smartphone serait de 168,2 x 71,6 x 8,1 mm (9,3 mm avec le module photo). Encore une fois, des dimensions approximatives proches du Xperia 1 de 2019.

Reste à savoir quand et sous quel nom définitif Sony dévoilera ce nouveau smartphone. La marque pourrait le présenter au MWC 2020 qui ouvrira ses portes en février.